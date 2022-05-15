Європейські лідери привітали Україну з перемогою на "Євробаченні"

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій суботи, 14 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями першої половини неділі, 15 травня (час київський).

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Окрім голови Європейської Ради Шарля Мішеля та британського прем'єра Бориса Джонсона, Україну та гурт Kalush Orchestra з перемогою на "Євробаченні" привітали й інші європейські лідери. Зокрема, до музикантів звернулися також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen), верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель, президенти Литви та Естонії - Гітанас Науседа та Алар Каріс.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав жителів Німеччини змиритися з наслідками санкцій проти Росії. "Іноді вигідніше допомогти комусь і пережити короткий складний період, ніж сидіти вдома, дивитися телевізор і нічого не робити, просто дозволяючи проблемі зрештою постукати у твої двері", - сказав Кулеба в суботу ввечері в ефірі Bild TV. Він наголосив, що Україна запропонувала чесну угоду: "Дайте нам все, що нам потрібно, і ми стримуємо Росію і переможемо її в Україні, щоб вона ніколи не постукала у ваші двері".

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Велика колона легкових автомобілів та вантажівок із біженцями із Маріуполя благополучно прибула до Запоріжжя, повідомляє у ніч на неділю агенція Reuters. Раніше людям довелося самостійно вибратися з Маріуполя та добиратися до Бердянська, а звідти їх вдалося вивезти на рятувальних маш инах до Запоріжжя. Раніше радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські військові пропустили в напрямку Запоріжжя величезну колону (від 500 до 1000 автомобілів) з жителями Маріуполя, які чекали на евакуацію більше трьох днів.

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Малік Гарріс

Представник Німеччини на "Євробаченні" Малік Гарріс (Malik Harris) спокійно прийняв своє останнє місце у фіналі конкурсу і зрадів перемозі України. "Я дуже, дуже радий, що Україна перемогла, тому що я цього хотів", - сказав музикант, цитує агенція dpa.

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Голова Європейської Ради Шарль Мішель привітав Україну з перемогою на "Євробаченні" та висловив сподівання, що наступного року конкурс відбудеться у Києві "у вільній і об'єднаній Україні".

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14 травня зенітні ракетні війська українських Повітряних Сил ЗСУ збили 201-й військовий літак російських окупантів. "Близько 18-ї вечора, на Харківщині, у глибині ворожої території збито 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється", - повідомляється пізно ввечері у суботу на Facebook-сторінці Повітряних Сил ЗСУ. Окрім того, протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил збито сім ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

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Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон привітав Україну з перемогою на "Євробаченні". "Це яскраве відображення не лише вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", - написав він у Twitter.

Зеленський: Зробимо все, щоб "Євробачення" приймав Маріуполь

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Президент України Володимир Зеленський після перемоги України на "Євробаченні-2022" заявив, що вірить, що одного дня учасників і гостей "Євробачення" прийматиме український Маріуполь. "Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!" - написав президент у Facebook. Він подякував гурту Kalush Orchestra за перемогу, а також всім, хто віддав за Україну свої голоси. "Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - додав Зеленський.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично щодо можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. "Немає нічого поганого у припиненні вогню, якби воно було першим кроком до вирішення, за якого українську державну територію було б звільнено", - сказав Кулеба в інтерв'ю Bild TV у суботу. "Ми готові до дипломатії, але ми не дозволимо, щоб дипломатія просто продовжувала наші страждання і відкладала наступний етап війни", - додав український міністр.

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Документальний фільм французького режисера Лупа Бюро про війну на сході України Trenches отримав головний приз на престижному мюнхенському кінофестивалі Dok.fest. Режисер під час зйомок супроводжував на Донбасі українських військових, які воюють проти проросійських сепаратистів.