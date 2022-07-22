Європа видворила 400 російських шпигунів від початку війни в Україні

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 22 липня (час київський).

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За даними російських ЗМІ, Росія вирішила на проводити цього року традиційний парад на День Військово-морського флоту РФ 31 липня в окупованому Севастополі. Зокрема, не буде урочистих зборів моряків у Будинку офіцерів, святкового прийому в командувача Чорноморським флотом РФ, а також "військово-спортивного свята" для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти. Про причини скасування не деталізується.

++08.38++

У ніч на п'ятницю російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровщини: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. "Двічі обстріляли з реактивних систем залпового вогню Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло", - написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram. У Покровській громаді ударом розбило трансформатор, через що кілька сіл лишились без світла, у Зеленодольській громаді зачепило приватний будинок, а в Апостоловому ракети зруйнували три школи та пошкодили житлові будинки поряд. "Попередньо, вісім людей поранені", - повідомив Резніченко.

++08.18++

Турбіна Siemens застрягла в Німеччині з вини РФ - ЗМІ

Турбіна німецької компанії Siemens для газогону "Північний потік", через відсутність якої Росія заявила про скорочення поставок газу, застрягла в Німеччині, оскільки Москва досі не дала формального дозволу на її транспортування.

Труби для "Північного потоку" в Німеччині

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох поінформованих співрозмовників. За даними видання, турбіну відправили до німецького Кельна 17 липня, а її повернення російському "Газпрому" може зайняти від кількох днів до тижнів. Однак Москва не надала документів про те, куди саме і через який митний пункт її слід транспортувати. В Siemens кажуть, що хотіли б якнайшвидше доставити її, але не можуть повністю контролювати процес.

Читайте детальніше: Турбіна для "Північного потоку" застрягла в Німеччині з вини РФ - ЗМІ

++07.50++

Перевірку бойової готовності збройних сил Білорусі поблизу українського кордону продовжили до 31 липня, повідомляє генеральний штаб збройних сил України у щоденному оперативному зведенні.

Тривають обстріли позицій українських підрозділів і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам'янська Слобода і Миколаївка Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. Артилерійські обстріли зафіксовані на Харківському, Запорізькому, Слов'янському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому напрямках.

Основні зусилля РФ на Донецькому напрямку зосереджені на Краматорському та Бахмутському напрямках. Російська армія продовжує спроби штурму в напрямку Вуглегірської ТЕС і поблизу Покровського, бойові дії тривають. Також солдати РФ ведуть штурмові дії в напрямку Верхньокам'янка - Верхньокам'янське, бої тривають. Українські військові відбили штурм на напрямках Доломітне - Новолуганське та Стряпівка - Соледар.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки та складів з боєприпасами РФ. "Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу", - йдеться в повідомленні.

++07.29++

Європа видворила 400 російських шпигунів від початку війни в Україні

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому європейські країни видворили понад 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям, та арештували кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних. Про це повідомив голова Секретної розвідувальної служби Великобританії (МІ6) Річард Мур американському телеканалу CNN.

За його оцінкою, це вдвічі скоротило розвідувальні можливості РФ у Європі.