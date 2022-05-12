Єврокомісія запроваджує план підтримки агроекспорту України

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 12 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини четверга, 12 травня.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Фінляндії "повну підтримку" з боку Німеччини щодо приєднання до НАТО. "Я вітаю рішення Фінляндії висловитись на користь негайного вступу країни до НАТО. "У телефонній розмові з президентом Нійністе я запевнив Фінляндію у повній підтримці федерального уряду", - написав Шольц у Twitter.

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Європейська Комісія запроваджує план дій "Шляхи солідарності", спрямований на допомогу Україні експортувати агропромислову продукцію та імпортувати необхідні товари. "Поки звичайні транспортні маршрути заблоковані або знищені Росією, в Україні застрягло понад 20 млн тонн зерна. Ця ситуація створює навантаження на українську економіку та глобальну продовольчу безпеку", - йдеться у Telegram ЄК. Такі заходи включатимуть створення альтернативних маршрутів, збільшення транспортної спроможності та прискорення процедур при перетині кордону.

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Президент України Володимир Зеленський вітає готовність Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО. Про це він повідомив у телефонній розмові з фінським президентом СауліНійністе, написав Зеленський у своєму акаунті в Twitter. "Обговорили також європейську інтеграцію України та оборонну взаємодію", - йдеться у првідомленні.

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Фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" офіційно припинила існування у Верховній Раді, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко із фракції "Європейська солідарність"). "Фракцію "ОПЗЖ" у Верховній Раді офіційно ліквідовано", - написав парламентар у своєму Telegram.

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Служба безпеки України заявила, що запобігла теракту у Запоріжжі, який планувався на об'єкті масового скупчення людей у центрі міста. Як повідомила пресслужба відомства у Telegram, зловмисником виявився мешканець Дніпра 1966 року народження, якого вдалося затримати.

"Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження - начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що чоловік намагався "заплутати сліди", і тому за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону. Нині тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину, наголосила СБУ.

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Німеччина готова до оголошених Росією санкцій проти енергетичного сектора, вважає заступник канцлера ФРН, міністр економіки країни Роберт Габек (Robert Habeck). "Ми підготувалися до ситуації", - сказав він під час виступу у четвер у Бундестазі. Габек наголосив, що ринок забезпечить альтернативні джерела енергії, щоб заповнити нестачу, спричинену скороченням постачання газу з Росії. При цьому розширення відновлюваних джерел енергії, за його словами, нині є необхідною умовою для майбутньої безпеки Німеччини. Також Габек звинуватив Росію у використанні енергії в якості "зброї".

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Напередодні, 11 травня, російський уряд запровадив санкції проти колишньої "дочки" "Газпрому" - Gazprom Germania, яка на початку квітня була передана в Німеччині під управління Федерального агентства з мереж. В ухвалі уряду, крім неї, перераховуються ще 30 компаній, внесених до російського чорного списку. Серед іншого під санкції потрапила польська компанія EuRoPol GAZ S. A. - власник польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

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Європейський банк реконструкції та розвитку зібрав один мільярд євро допомоги Україні на своїх щорічних зборах. "Донори висловили намір надати банку один мільярд євро "у відповідь на війну з Україною", - заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо на пресконференції у марокканському місті Марракеш. ЄБРР прогнозує, що українська економіка впаде цього року на 30 відсотків.

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