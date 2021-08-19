 Єврокомісія та Україна домовилися про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

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Новини

Єврокомісія та Україна домовилися про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів

Європейська Комісія ухвалила рішення про взаємне визнання електронних COVID-сертифікатів з Україною, повідомив український прем'єр Денис Шмигаль.

Цифровий COVID-сертифікат ЄС

Цифровий COVID-сертифікат ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про взаємне визнання Європейським Союзом та Україною електронних COVID-сертифікатів. Про це Шмигаль написав у четвер, 19 червня, у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні Єврокомісія прийняла рішення про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС", - написав очільник українського уряду.

Шмигаль додав, що цей документ можна отримати в додатку "Дія" тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред'явлення всередині країн ЄС, пояснив Шмигаль.

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"Рішення Європейської Комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців у Європу доступними", - виснував Шмигаль.

17 серпня було запущено бета-тестування COVID-сертифікатів у мобільному додатку "Дія" для користувачів Android. Раніше, з 1 липня,  запустили бета-тестування COVID-сертифікатів у "Дії" для користувачів iOS. Повноцінний запуск їхнього функціоналу відбудеться після технічної перевірки з боку ЄС, уточнює інформагенція "Українські новини".

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