Єврокомісія радитиме надати Україні статус країни-кандидата на члени ЄС - ЗМІ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами вівторка, 14 червня (час київський).

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На Харківщині в понеділок змогли евакуювати понад 1,7 тисячі мешканців із тимчасово окупованих територій області, повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров у Telegram-каналі. За його словами, серед евакуйованих - жителі Печенізької, Куп'янської, Великобурлуцької, Вовчанської та Ізюмської громад.

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Російські окупаційні війська намагаються закріпитися в центральній частині міста Сєвєродонецьк, повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні, оприлюдненому на Facebook-сторінці. Зазначається, що на Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання, перемістивши у район населених пунктів Кремінна-Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. "За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

На Слов'янському напрямку основні зусилля російських військ зосереджено на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов'янськ. Росіяни застосовують артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля. На Лиманському напрямку окупаційні війська здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман-Райгородок та Ямпіль-Сіверськ.

Також на Бахмутському напрямку спостерігається артобстріл росіянами позицій українських військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Тут противник має частковий успіх і закріплюється у населеному пункті Відродження та продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження-Вершина, визнали в Генштабі ЗСУ.

Водночас на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів, хоч і посилив застосування авіації та артилерії для сковування українських військ.

Щодо Південнобузького напрямку, то тут російські війська зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення українськими захисниками контрнаступальних дій, кажуть у Генштабі ЗСУ. На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід-Калинівське. Так само на Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

Повідомляється, що противник обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

++07.02++

Перший радник посольства Франції в Україні Брюно Кассанель "категорично заперечує" коментар "Суспільному", що приписується йому, про можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну, йдеться на сторінці посольства у Facebook.

"Нині Кассанель перебуває у відпустці у Франції та не має інформації про вищеназваний візит, про що він і заявив журналісту "Суспільного", відповідаючи на запитання", - йдеться у заяві.

++06.55++

Європейська Комісія рекомендуватиме надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в члени ЄС, пише американське онлайн-видання Politico з посиланням на кількох чиновників, знайомих із перебігом обговорень на цю тему.

++06.35++

За оцінкою міністра продовольства та сільського господарства ФРН Джема Оздеміра (Cem Özdemir), у Німеччині наслідком війни в Україні може стати подальше зростання цін на продукти харчування. "Нам слід очікувати підвищення цін восени та взимку, тому що зараз роздрібні торговці змушені дорого платити за енергоносії, а підвищення цін перекладатиметься на плечі споживачів", - сказав Оздемір газеті Rheinische Post.

++06.25++

Влада Сполучених Штатів має намір спрямовувати Україні близько 1,5 мільярда доларів на місяць на підтримку роботи уряду, заявив перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган. "Ми вже виділили 1 мільярд на ці цілі через різні механізми та маємо намір спрямовувати ще близько 1,5 мільярда щомісяця протягом 4-5 місяців", - сказав він на семінарі у вашингтонському дослідному Центрі імені Вудро Вільсона. Чиновник зазначив, що пряма підтримка української влади є "одним із пріоритетів" адміністрації президента Джо Байдена.