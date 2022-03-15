Єврокомісія попередила про загрозу голоду в Україні

Європейська комісія у зв'язку з війною Росії проти України та продовженням бойових дій попередила про загрозу голоду в Україні. "Люди в узятих в облогу містах перебувають в апокаліптичних умовах: немає їжі, немає води, немає медичної допомоги і немає виходу", - заявив єврокомісар з врегулювання криз та гуманітарної допомоги Янез Ленарчич в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, фрагменти з якого були оприлюднені в суботу, 19 березня. За словами Ленарчича, гуманітарна криза в Україні вже нині досягла критичної точки, але ситуація може стати ще гіршою.

"Це безжальне вторгнення почалося понад три тижні тому, але ми вже починаємо бачити, що наближається голод", - сказав комісар ЄС. Від голоду вже страждає населення таких взятих в облогу російськими військами міст, як Маріуполь. Очевидці повідомляють про розграбовані супермаркети.

"Колосальна проблема - це доступ"

Янез Ленарчич повідомив, що медичні установи стикаються з великими труднощами при отриманні життєво необхідних товарів. "Колосальна проблема - це доступ. Надання гуманітарного доступу без жодних перешкод є обов'язком", - сказав він, додавши, що ЄК розширює свою гуманітарну допомогу разом із партнерами на місцях. "Але поки тривають бойові дії і не буде досягнуто припинення вогню, доступ до людей, які потребують життєво важливої ​​допомоги, неможливий", - наголосив словацький політик.

Порушення норм міжнародного права в Україні має бути негайно припинено, наголосив Ленарчич. "Ті, хто несе відповідальність за це порушення і тим самим завдає неймовірних страждань цивільному населенню, мають бути притягнуті до відповідальності", - заявив він. Єврокомісар знову закликав Росію припинити бойові дії.

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