24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 27 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 28 квітня (час київський).

Нарада на чолі з Зеленським про післявоєнну відбудову

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Заступник керівника Офісу Президента, виконавчий секретар президії Конгресу місцевих та регіональних влад Кирило Тимошенко розповів на першому за час війни засіданні, що на сьогодні держава має надати майже 600 тисяч квартир для забезпечення переселенців житлом.

Зважаючи на масштаб потреб, влада обрала підхід будівництва з нуля, а також викупу готових квартир у забудовників, повідомив він.

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Президент України Володимир Зеленський ввечері 27 квітня провів перше за час війни засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у форматі відеоконференції. Його присвятили підготовці до відбудови міст, громад та інфраструктури, що були зруйновані російськими військами.

"Лише попередня оцінка втрат України від цієї війни сягає на сьогодні 600 мільярдів доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 32 мільйони квадратних метрів житлової площі, понад 1500 освітніх об’єктів, понад 350 об’єктів медичної сфери. Колосальних збитків зазнали економічні суб’єкти - знищено сотні підприємств. Знищено або пошкоджено близько 2,5 тисяч кілометрів доріг і майже 300 мостів", - повідомив глава держави.

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України

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Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підтримала пропозицію українського президента Володимира Зеленського щодо залучення міст і регіонів Європейського Союзу до відновлення України.

"Скоро настане час для відбудови України. Насправді, вона вже починається у звільнених районах навколо Києва та інших місцях. Українці повертаються до своїх зруйнованих міст і сіл, щоби прибрати руїни, відбудувати будинки та інфраструктуру, і відновити економіку. Це величезні зусилля, і ми повинні мобілізувати всі наші наявні ресурси для відбудови України. Тому я щиро підтримую пропозицію президента Зеленського залучити через партнерство міста та регіони Євросоюзу до цих зусиль з відбудови", - йдеться в її заяві, опублікованій ввечері 27 квітня на сайті Єврокомісії. Фон дер Ляєн додала, що ЄС буде розширювати кількість європейських і українських міст і регіонів-побратимів.

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