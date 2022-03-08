Єврокомісія озвучила деталі нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 9 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями середи, 9 березня, з 14.00 (час київський)

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Евакуація з міста Ізюм, Харківської області, не розпочалася через обстріл - заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, на околицях Ізюма надалі стаються вибухи попри зобов'язання російської сторони припинити вогонь для евакуації населення до міста Лозова.

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У Раді ЄС завершується процедура запровадження четвертого пакета санкцій щодо Росії та Білорусі за війну проти України. Набуття чинності нових обмежень очікується 9 березня або ж наступного дня. За даними Єврокомісії, від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT відключать три білоруські банки: "Белагропромбанк", "Дабрабит" і "Банк развития Республики Беларусь". У ЄС також заборонять здійснювати транзакції, пов'язані з центробанком Білорусі, приймати депозити від білорусів у розмірі понад 100 000 євро та постачати євро готівкою до країни.

Нові санкції щодо Росії стосуються обмеження на експорт до країни технологій для морської навігації та радіокомунікацій. Також до фінансових обмежень щодо РФ включили і криптовалюти. А до списку персональних санкцій додали 160 осіб. Серед них 14 - це олігархи та бізнесмени, а також члени їхніх сімей. Ще 146 - це депутати Ради Федерації Росії, які ратифікували угоди з так званими "ЛДНР". Конкретні імена стануть відомі лише після публікації списку.

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Французький машинобудівний концерн Alstom, який виробляє залізничні склади та транспортні системи, у зв'язку з війною в Україні призупинив постачання до Росії та припиняє майбутні інвестиції в РФ. Компанія "уважно стежить за драматичною ситуацією, що відбувається нині в Україні", і у зв'язку з цим "дотримуватиметься всіх застосовних санкцій і законів", зазначається в заяві.

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Після оголошення Лондона про намір заарештовувати пов'язані з РФ літаки в Сполученому Королівстві, що прилетіли до Великобританії, затримано перший, імовірно, російський літак. "На землі в (аеропорту. - Ред.) Фарнборо перебуває один такий літак, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування", - заявив в ефірі BBC Breakfast міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс. Як повідомила BBC, британська влада припускає, що на борту приватного літака, зареєстрованого в Люксембурзі, порушуючи санкції, міг перебувати російський олігарх.