 Єврокомісія озвучила деталі нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2022

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Новини

Єврокомісія озвучила деталі нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі

Росія 14-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 9 березня.

Прапори Євросоюзу на тлі будівлі Ради ЄС

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини дня 9 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями середи, 9 березня, з 14.00 (час київський)

++15.05++

Евакуація з міста Ізюм, Харківської області, не розпочалася через обстріл - заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, на околицях Ізюма надалі стаються вибухи попри зобов'язання російської сторони припинити вогонь для евакуації населення до міста Лозова.

++14.52++

У Раді ЄС завершується процедура запровадження четвертого пакета санкцій щодо Росії та Білорусі за війну проти України. Набуття чинності нових обмежень очікується 9 березня або ж наступного дня. За даними Єврокомісії, від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT відключать три білоруські банки: "Белагропромбанк", "Дабрабит" і "Банк развития Республики Беларусь". У ЄС також заборонять здійснювати транзакції, пов'язані з центробанком Білорусі, приймати депозити від білорусів у розмірі понад 100 000 євро та постачати євро готівкою до країни.

Нові санкції щодо Росії стосуються обмеження на експорт до країни технологій для морської навігації та радіокомунікацій. Також до фінансових обмежень щодо РФ включили і криптовалюти. А до списку персональних санкцій додали 160 осіб. Серед них 14 - це олігархи та бізнесмени, а також члени їхніх сімей. Ще 146 - це депутати Ради Федерації Росії, які ратифікували угоди з так званими "ЛДНР". Конкретні імена стануть відомі лише після публікації списку.

++14.30++

Французький машинобудівний концерн Alstom, який виробляє залізничні склади та транспортні системи, у зв'язку з війною в Україні призупинив постачання до Росії та припиняє майбутні інвестиції в РФ. Компанія "уважно стежить за драматичною ситуацією, що відбувається нині в Україні", і у зв'язку з цим "дотримуватиметься всіх застосовних санкцій і законів", зазначається в заяві.

++14.35++

Після оголошення Лондона про намір заарештовувати пов'язані з РФ літаки в Сполученому Королівстві, що прилетіли до Великобританії, затримано перший, імовірно, російський літак. "На землі в (аеропорту. - Ред.) Фарнборо перебуває один такий літак, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування", - заявив в ефірі BBC Breakfast міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс. Як повідомила BBC, британська влада припускає, що на борту приватного літака, зареєстрованого в Люксембурзі, порушуючи санкції, міг перебувати російський олігарх.

  • Краматорськ, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Тривають обстріли та бомбардування українських міст. Жахливі руйнування та жертви серед мирного населення... Ця світлина зроблена у Краматорську - 160-тисячному місті у Донецькій області.

  • Тернопіль, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Кася, лікарка, яка живе у Варшаві, організовує евакуацію літніх людей в районі Тернополя.

  • Тернопіль, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Літня жінка з-під Тернополя залишає свій дім з допомогою учасників евакуаційної акції для людей, які не можуть зробити це самостійно.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Евакуація жителів Ірпеня, 7 березня.

  • Львів, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Потяг з біженцями зі Львова в напрямку Польщі.

  • Вашингтон

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Шлях чи вулиця? "President ZELENSKY WAY" - біля посольства Росії у Вашингтоні.

  • Суми, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Підбита російська військова техніка поблизу міста Суми.

  • Львів

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Плакат у Львові: "Хто з мечем до нас прийде, той від меча і загине".

  • Харків

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Представники тероборони перевіряють підбиту техніку російських військ під Харковом, 7 березня.

  • Любачув

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Жінки та діти виїжджають з України, чоловіки залишаються вдома, щоб захищати. Ця фотографія зроблена в польському місті Любачув.

  • Київ

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Учасник сил територіальної оборони в Києві збирається на патрулювання міста.

  • Будомеж

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Діти-біженці з України в польському Будомежі.

  • Ватра-Дорней, 8 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Родини українських біженців біля вогнища у румунському місті Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Війна в Україні - 08.03.2022

    В угорському місті Захонь приміщення місцевого музею передали під розміщення біженців і вивозять експонати.

  • Унтермайтинген

    Війна в Україні - 08.03.2022

    У Німеччині біженців, які прибувають до Берліна, починають перерозподіляти у ніші регіони країни. На цій світлині - пункт тимчасового розміщення в баварському Унтермайтингені.

  • Касіма

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Акція солідарності в Японії. Українські прапори на полі біля міста Касіма.

  • Дрезден

    Війна в Україні - 08.03.2022

    50-метровий пацифістський символ у кольорах національного прапора України на фасаді одного з готелів у східнонімецькому Дрездені.

  • Пекін

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Українські спортсменки і спортсмени продовжують успішно виступати на Паралімпійських іграх у Пекіні. На цій фотографії - медалістки Паралімпіади-2022 Ірина Буй (у центрі), Олександра Кононова (ліворуч) і Людмила Ляшенко (праворуч).

  • Стамбул, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Демонстрація на підтримку України в турецькому Стамбулі.

    Автор: Микола Пермяков


Аудіо й відео до теми

"Українці переможуть" - міністр оборони Латвії про загрозу з боку Росії, членство України в ЄС і ядерні погрози Путіна (08.03.20  

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