Єврокомісія критикує обмеження Німеччиною поїздок до Португалії

Запроваджені Німеччиною обмеження на поїздки до Португалії, на думку Єврокомісії, не узгоджуються з домовленістю, якої раніше досягли країни-члени ЄС. Речник Єврокомісії зазначив у вівторок, 29 червня, що держави мають право запроваджувати обов'язкове тестування чи карантин при поверненні, але фактична заборона на поїздки не була передбачена домовленостями, повідомляє інформагенція dpa.

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Віднесення Португалії німецьким Інститутом імені Роберта Коха до країн ризику, де поширюються нові варіанти коронавірусу, фактично означає для німецьких авіа-, залізничних та автобусних перевізників заборону на перевезення осіб, які не є громадянами Німеччини або ж не проживають постійно у країні. А для тих, які мають право в'їхати з Португалії, діє суворий 14-денний карантин, який не можна перервати негативним тестом на коронавірус. Дотримання карантину є обов'язковим також для повністю імунізованих та одужалих від COVID-19 осіб.

Глава МЗС Німеччини каже лише про винятки

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запевнив, що в майбутньому віднесення країни до тих, де поширюються нові варіанти коронавірусу, відбуватиметься "лише в окремих випадках та на основі показників, що роблять такий крок вкрай необхідним".

Попри намагання Єврокомісії гармонізувати в ЄС правила для поїздок всередині блоку, національні уряди, в компетенції яких перебуває питання обмеження в'їзду, ухвалюють кроки, що не завжди відповідають спільним домовленостям. Відповідно, критика з боку Єврокомісії не матиме прямих наслідків для рішення німецького уряду.

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Канцлерка Німеччина Анґела Меркель (Angela Merkel) напередодні заявила, що виступає категорично проти повернення до прикордонного контролю всередині ЄС на кшталт заходів, які були запроваджені минулого року на початку пандемії COVID-19. За її словами, такий крок був би "чимось дуже жорстким" і бажано, аби його не довелося повторювати.

Інститут імені Роберта Коха (RKI) відніс Португалію та Росію з 29 червня до країн, де поширюються нові варіанти коронавірусу. У зазначених державах останніми тижнями спостерігається стрімке поширення дельта-варіанту коронавірусу. Таке рішення змусило багатьох відпочивальників з Німеччини, які вже перебували в Португалії, достроково переривати відпуску та повертатися додому, аби уникнути 14-денного карантину.