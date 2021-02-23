Єврокомісія критикує обмеження Німеччиною поїздок до Португалії
У Єврокомісії вважають, що рішення Німеччини обмежити поїздки до Португалії не відповідає ухваленим спільним домовленостям.
У столиці Португалії Ліссабоні в останні тижні фіксують стрімке зростання числа інфікованих
Запроваджені Німеччиною обмеження на поїздки до Португалії, на думку Єврокомісії, не узгоджуються з домовленістю, якої раніше досягли країни-члени ЄС. Речник Єврокомісії зазначив у вівторок, 29 червня, що держави мають право запроваджувати обов'язкове тестування чи карантин при поверненні, але фактична заборона на поїздки не була передбачена домовленостями, повідомляє інформагенція dpa.
Віднесення Португалії німецьким Інститутом імені Роберта Коха до країн ризику, де поширюються нові варіанти коронавірусу, фактично означає для німецьких авіа-, залізничних та автобусних перевізників заборону на перевезення осіб, які не є громадянами Німеччини або ж не проживають постійно у країні. А для тих, які мають право в'їхати з Португалії, діє суворий 14-денний карантин, який не можна перервати негативним тестом на коронавірус. Дотримання карантину є обов'язковим також для повністю імунізованих та одужалих від COVID-19 осіб.
Глава МЗС Німеччини каже лише про винятки
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запевнив, що в майбутньому віднесення країни до тих, де поширюються нові варіанти коронавірусу, відбуватиметься "лише в окремих випадках та на основі показників, що роблять такий крок вкрай необхідним".
Попри намагання Єврокомісії гармонізувати в ЄС правила для поїздок всередині блоку, національні уряди, в компетенції яких перебуває питання обмеження в'їзду, ухвалюють кроки, що не завжди відповідають спільним домовленостям. Відповідно, критика з боку Єврокомісії не матиме прямих наслідків для рішення німецького уряду.
Канцлерка Німеччина Анґела Меркель (Angela Merkel) напередодні заявила, що виступає категорично проти повернення до прикордонного контролю всередині ЄС на кшталт заходів, які були запроваджені минулого року на початку пандемії COVID-19. За її словами, такий крок був би "чимось дуже жорстким" і бажано, аби його не довелося повторювати.
Інститут імені Роберта Коха (RKI) відніс Португалію та Росію з 29 червня до країн, де поширюються нові варіанти коронавірусу. У зазначених державах останніми тижнями спостерігається стрімке поширення дельта-варіанту коронавірусу. Таке рішення змусило багатьох відпочивальників з Німеччини, які вже перебували в Португалії, достроково переривати відпуску та повертатися додому, аби уникнути 14-денного карантину.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.