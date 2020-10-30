 Євродепутати розчаровані тим, як в Україні викорінюють вплив олігархів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2020

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Євродепутати розчаровані тим, як в Україні викорінюють вплив олігархів

Комітет Європарламенту з закордонних справ ухвалив доповідь щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Євродепутати невдоволені браком прогресу в судовій реформі та протидії впливу олігархів.

Прапори України і ЄС

Прапори України і ЄС

Україні необхідно провести низку реформ, зокрема у судовій системі, аби уникнути регресу на шляху євроінтеграції. Про це йдеться у доповіді щодо виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС, ухваленої комітетом Європарламенту з закордонних справ, повідомила його пресслужба у вівторок, 10 листопада. Напередодні під час голосування доповідь підтримали 53 євродепутати, семеро були проти, ще восьмеро - утрималися.

"Шлях, яким країна йде після Революції гідності, вражає. Але залишаються велетенські виклики: продовження російської агресії, пандемія COVID-19, діяльність тих, хто продовжує зневажати верховенство права та боротьбу з корупцією. Справжні реформатори в Україні заслуговують на продовження нашої підтримки", - заявив автор доповіді, постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер (Michael Gahler).

У документі зазначається, що Україна просунулася в реформах, зокрема в сільському господарстві, енергетиці, банківській системі, децентралізації, цифровій економіці, захисті довкілля та виборчих процедур.

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Загрозою для цього прогресу євродепутати назвали, зокрема, судову систему, котра користується одним з найнижчих рівнів довіри серед українців. Також європарламентарі розчаровані недостатнім прогресом у викоріненні впливу олігархів у країні. "Суттєві результати в боротьбі з корупцією є необхідними для збереження підтримки реформ серед громадян", - зазначили в пресслужбі Європарламенту.

Цю доповідь ще мають розглянути всі євродепутати на пленарному засіданні. На її основі вони ухвалять резолюцію, яка вже і стане офіційною позицією Європарламенту.

Аудіо й відео до теми

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