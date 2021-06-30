Євро-2020: Англія здолала Данію і вперше зіграє у фіналі Чемпіонату Європи

Збірна Англії з футболу вперше у своїй історії вийшла до фіналу континентальної першості. У півфінальному матчі Євро-2020, який відбувся в середу, 7 липня, у Лондоні на стадіоні "Вемблі" за присутності близько 60 тисяч глядачів англійці здолали збірну Данії з рахунком 2:1.

У першому таймі обидві команди демонстрували активний футбол, створюючи моменти біля воріт суперника. Першими рахунок вдалося відкрити гостям: на 30-й хвилині півзахисник збірної Данії Міккель Дамсгор ефектним пострілом зі штрафного перекинув стінку англійців на спрямував м'яч під перекладину воріт суперника. Цей гол став першим на Євро-2020, який пропустив голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд.

Джордан Пікфорд не дотягнувся до м'яча після влучного удару зі штрафного Міккеля Дамсгора

Але англійці, які вважалися фаворитами цього півфіналу та яким вперше довелося відігруватися на чемпіонаті, зробили це досить швидко: за дев'ять хвилин стрімка атака та простріл з правого флангу завершилися взяттям воріт Каспера Шмейхеля. М'яч у сітку воріт своєї команди, намагаючись перервати простріл, відправив захисник данців Сімон К'єр. Це вже 11-ий автогол на Євро-2020.

Сімон К'єр зрізає м'яч у ворота своєї команди

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У другому таймі збірна Англії помітно додала у грі, створюючи нові небезпечні моменти біля воріт суперника. Натомість данці змушені були переважно оборонятися, їм вдавалося все рідше перетинати центр поля. Утім, до кінця основного часу матчу англійцям не вдалося втілити свою перевагу у забитий гол. Сталося це у першому додатковому таймі, коли арбітр на 104-й хвилині гри призначив у ворота данців пенальті - його реалізував нападник англійців Гаррі Кейн, добивши м'яч у ворота після того, як Касперу Шмейхелю вдалося витягнути з лівого кута удар з 11-метрової позначки.

Гаррі Кейн добив м'яч у сітку воріт після того того, як його удар 11-метрової позначки парирував Каспер Шмейхель

У заключні 20 хвилин гри данцям так і не вдалося створити біля воріт Пікфорда бодай один справді гольовий момент. М'яч, як і раніше, переважно контролювали англійці, і саме вони були ближчими до того, щоб збільшити свою перевагу.

У фіналі Євро-2020 у неділю, 11 липня, збірна Англії зустрінеться з італійцями, які напередодні, 6 липня, у серії післяматчевих пенальті переграли іспанців та вийшли до фіналу. Матч також відбудеться на "Вемблі".