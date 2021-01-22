ЄС вимагає від Кремля негайного звільнення Олексія Навального

Європейський Союз (ЄС) вимагає від Росії негайно звільнити ув'язненого опозиційного російського політика Олексія Навального. Відповідну вимогу озвучив у п'ятницю, 22 січня, голова Європейської Ради Шарль Мішель під час телефонних переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Як зазначається в опублікованому в Брюсселі комюніке, Євросоюз одностайно засуджує ув'язнення Навального й наполягає на тому, що Росія має гарантувати Навальному безпеку, а також беззастережне дотримання його прав. Крім того, Шарль Мішель наголосив на важливості негайного проведення "незалежного й прозорого розслідування" замаху на життя російського опозиціонера у співпраці з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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Очільник Європейської Ради так само поінформував Путіна про свої наміри провести стратегічні дебати щодо відносин ЄС з Росією під час запланованого на березень саміту ЄС.

У рамках проведеної телефонної розмови сторони також торкнулися питання протидії пандемії COVID-19, наголосивши на важливості глобальної солідарності та міжнародної співпраці в цьому питанні. Крім того, Мішель і Путін обговорили необхідність зміцнення глобального миру і безпеки і прагнення до зменшення конфліктів, зазнається в повідомленні пресслужби Європейської Ради.

Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали при проходженні паспортного контролю після прибуття в московський аеропорт "Шереметьєво". Згодом його заарештували на 30 діб. На суботу, 23 січня, прихильники Навального в Росії анонсували проведення несанкціонованих акцій протесту. Утім, російська поліція 22 січня попередила, що не дозволить цього зробити.

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