ЄС виділив перші 500 мільйонів євро на переміщених з України людей

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 5 березня читайте тут.
DW стежить за подіями неділі, 6 березня (час київський).
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила про виділення першого траншу у розмірі 500 мільйонів євро для допомоги біженцям з України, а також про рішення надати їм право на проживання в ЄС протягом щонайменше року. "ЄС виділяє перший транш у розмірі 500 мільйонів євро для допомоги біженцям, і на цьому тижні ми подбали про те, щоб вони отримали право на проживання в ЄС мінімум на рік. Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх приймають", - написала фон дер Ляєн у Twitter.