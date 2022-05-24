ЄС виділив додаткові 500 мільйонів євро на допомогу ЗСУ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину дня 24 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 24 травня (час київський).

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Рада ЄС схвалила додаткову допомогу в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України. "Після прийняття трьох траншів підтримки на загальну суму 1,5 мільярда цього року четвертий транш додасть 500 мільонів євро до ресурсів, які вже мобілізовані в рамках EPF для України, внаслідок чого загальна сума складе два мільярди євро", - повідомляє пресслужба Ради ЄС. 490 мільйонів євро буде виділено на летальне оборонне озброєння, і 10 мільйонів євро - для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та пальне.