ЄС вважає воєнним злочином обстріл вокзалу Краматорська

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину дня 9 квітня.

DW далі стежить за подіями суботи, 9 квітня (час київський):

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Жителі Київської області зможуть повертатися додому не раніше кінця квітня. Про це сказав голова Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону. "До кінця квітня плануємо провести перші черги розмінувань найбільших населених пунктів, не враховуючи лісові масиви, - сказав він. - Я думаю, що наприкінці квітня ми зможемо дати певні рекомендації людям щодо повернення". Також Павлюк пообіцяв, що до кінця квітня в області відновлять енерго- та газопостачання об'єктів інфраструктури першої черги.

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ЄС звинуватив Росію у ракетному обстрілі залізничного вокзалу Краматорська, внаслідок якого загинули десятки людей та назвав це воєнним злочином. "Це було жорстоке, невибіркове бомбардування ні в чому не винних цивільних, до того, ж багатьох дітей, які втікали, боячись нового нападу Росії на їхні доми та країну", - заявив представник ЄС і додав, що винні у цьому воєнному злочині мають бути притягнуті до відповідальності, йдеться у заяві. ЄС підтримує заходи із забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права". США також поклали на РФ відповідальність за обстріл Краматорська. За даними української влади, унаслідок атаки загинуло близько 50 осіб, понад 100 отримали поранення. Росія відкидає свою відповідальність.

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Реагуючи на російську війну проти України, дедалі більше німецьких міст заморожують побратимські відносини з російськими містами, які встановилися на початку 1990-х років. Про це повідомляє швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung. За її даними, так вчинило вже 25 німецьких громад із 98, зокрема, Кельн, Дюссельдорф, Баден-Баден, Гайльбронн та Інгольштадт. 52 громади поки не підтримали таке рішення. Серед них - Берлін, Гамбург, Ессен, Штуттгарт та Дрезден.

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