ЄС скасовує мито на імпорт з України на рік

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій за першу половину дня 24 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 24 травня (час київський).

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Європейський Союз скасовує мито на імпорт з України терміном на один рік. Країни-члени ЄС прийняли відповідну пропозицію Єврокомісії у вівторок, повідомили в Брюсселі. Європарламент трохи менше тижня тому вже висловився за лібералізацію торгівлі. Тимчасове зняття мита ЄС торкнеться насамперед української промислової продукції, фруктів та овочів та іншої сільськогосподарської продукції. Цей крок спрямований на підтримку експорту з України до ЄС та покращення становища виробників в умовах російської загарбницької війни.

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Європейська Комісія хоче спростити конфіскацію активів, пов'язаних із серйозною незаконною діяльністю та підозрюваними злочинцями, у тому числі тими, хто ухиляється від санкцій Європейського Союзу проти Кремля, йдеться у проєкті документа, повідомляє агенція Reuters. Законопроєкт, який має бути опублікований в середу і все ще може зазнати змін, спрямований на усунення давньої слабкості ЄС, де багатьом державам бракує достатньо надійної правової бази для арешту злочинних активів. Злочини, щодо яких застосовуватимуться нові правила - це тероризм, участь у злочинних організаціях, торгівля людьми, відмивання грошей, а також порушення санкцій ЄС, що, згідно з окремою пропозицією, яку також опублікують у середу, стане злочином у всьому Євросоюзі. Для ухвалення законопроєкту потрібна підтримка урядів ЄС, які раніше обережно ставилися до реформ, які потребують внесення змін до кримінального законодавства.

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Україна вдячна США за "залізну підтримку", повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Також посадовці обговорили шляхи розблокування українського експорту та забезпечення глобальної продовольчої безпеки, додав він. США направляють в Україну ще більше важкого озброєння, поки Росія здійснює "нищівні атаки на Донбасі", зазначив Кулеба.

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Німеччина обіцяє Україні подальшу підтримку у сфері охорони здоров'я та надання населенню медичної допомоги. Зокрема, Берлін допоможе Україні у створенні опікових центрів, оскільки внаслідок військових дій там часто трапляються опікові травми, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) у Бремені. Таким чином, за його словами, німецький уряд виконає прохання голови українського МОЗ Віктора Ляшка. Крім того, Німеччина надасть "протези найвищої якості" українцям, які втратили кінцівки, пообіцяв Лаутербах, вказав на велику кількість поранених, у тому числі дітей. Німецький міністр також нагадав про ініціативу щодо транспортування на лікування до Німеччини поранених з України.

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Українське міністерство фінансів та німецька державна кредитна установа KfW підписали договір про кредит на 150 мільйонів євро для підтримки бюджету України. "Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я", - прокоментував угоду міністр фінансів України Сергій Марченко. Пільговий період із відтермінуванням погашення основної суми кредиту становитиме п'ять років.

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Рада ЄС схвалила додаткову допомогу в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України. "Після прийняття трьох траншів підтримки на загальну суму 1,5 мільярда цього року четвертий транш додасть 500 мільонів євро до ресурсів, які вже мобілізовані в рамках EPF для України, внаслідок чого загальна сума складе два мільярди євро", - повідомляє пресслужба Ради ЄС. 490 мільйонів євро буде виділено на летальне оборонне озброєння, і 10 мільйонів євро - для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та пальне.