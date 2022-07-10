ЄС посилить контроль за дотриманням санкцій проти РФ - WSJ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 липня.

На цій сторінці DW стежить за новинами неділі, 10 липня (час київський).

++09.30++

Європейський Союз працює над посиленням імплементації шести пакетів санкцій щодо Росії, повідомляє видання Wall Street Journal (WSJ). Можливість обходу обмежувальних заходів пов'язана з поділом повноважень у рамках ЄС – між Брюсселем, який задає вектор санкційної політики, та численними національними міністерствами, наглядовими органами та представниками галузей промисловості, які відповідають за реалізацію рішень. Найпроблемніша сфера застосування - виявлення та замороження активів, що належать громадянам РФ, що потрапили під санкції, зазначає WSJ. При цьому в ЄС немає єдиної правозастосовчої інстанції, порівнянної з Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) американського мінфіну, яке може штрафувати порушників у США та за кордоном, констатує видання.

++08.56++

Росіяни з "Ураганів" у суботу ввечері атакували Часів Яр Донецької області, під завалами 5-поверхового будинку, куди влучила ракета, перебуває близько 30 людей, рятувальникам вдалося дістати 6 загиблих та 5 поранених, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він зазначив, що у зруйнованому будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники, які намагаються врятувати постраждалих з-під завалів. "За словами місцевих жителів, там, швидше за все, щонайменше 34 особи, зокрема 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, які опинилися під руїнами", - написав Кириленко у Telegram.

++08.37++

Судноплавство каналом "Дунай - Чорне море" відновлено на тлі відведення російських військ з острова Зміїний, повідомила у суботу адміністрація морських портів України. У міністерства інфраструктури України додали, що канал гирла Бистре суднового ходу "Дунай - Чорне море" використовуватиметься для заходу і виходу суден, що перевозять агропродукцію.

Черговий удар по Чорнобаївці

++08.30++

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів російських військ в районі Чорнобаївки, втрати російських окупантів уточнюються. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у неділю.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування українських військ, тривають обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по Харкову крилатою ракетою типу "Іскандер".

На Слов'янському напрямку росіяни здійснювали вогневе ураження позицій українських військ, провели розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, але успіху не мали і відійшли. Зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

Тривають обстріли та авіаудари і на інших напрямках, зокрема, на Сіверському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому.

++08.15++

З початку російського вторгнення в Україну інформагентство Associated Press (AP) та програма "На передовій" (Frontline) каналу PBS виявили сотні потенційних воєнних злочинів. Отримані дані AP підтверджують зроблені раніше висновки ООН про відповідальність за смерть мирних жителів обох сторін конфлікту.

У доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), яка вийшла наприкінці червня, йшлося, що з початку війни в Україні як російські, так і українські війська займали позиції у житлових кварталах та поблизу цивільних об'єктів, не захистивши присутніх там мирних жителів, як того вимагає міжнародне гуманітарне право.

Одним з прикладів цього AP називає обстріл будинку для літніх людей у Старій Краснянці на Луганщині, під час якого загинуло понад 50 мирних людей. Українська влада звинуватила у ньому російські війська, однак УВКПЛ вважає, що збройні сили України "фактично перетворили будівлю на мішень", коли зайняли бойову позицію всередині будинку для літніх людей.

++07.35++

Канада зробить виняток із санкцій проти Росії, щоб повернути до Німеччини відремонтовані турбіни, необхідні для технічного обслуговування газопроводу "Північний потік-1", йдеться у заяві міністра природних ресурсів Канади. Оттава також оголосила, що розширить санкції проти енергетичного сектора Росії, включивши до них промислове виробництво.

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++07.20++

Те, що окупаційна "влада" в Харківській області, яка підтримується Росією, заявила, що Харківська область є "невід'ємною частиною російської землі", вказує на ймовірний намір Кремля анексувати частину Харківської області або всю її, пише в своєму регулярному зведенні Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що використання окупаційною владою імперських російських наративів та риторики, що вказують на анексію, підтверджує попередню оцінку ISW, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України.

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