 ЄС подвоїв обсяг військової допомоги Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2022

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Новини

ЄС подвоїв обсяг військової допомоги Україні

Євросоюз удвічі збільшив допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру. Тепер вона становитиме мільярд євро.

Протиповітряний ракетний комплекс Стінгер

Протиповітряний ракетний комплекс "Стінгер". Німеччина передала Україні 500 одиниць цього озброєння

Рада Європейського Союзу збільшила обсяг військової підтримки для України в два рази. Тепер вона становить мільярд євро, повідомляється на сайті Раді ЄС у середу, 23 березня. 

"Ми продовжимо підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та невимовних страждань, яких вона завдає населенню України. Додаткові 500 мільйонів євро у рамках Європейського фонду миру - ще один знак підтримки з боку ЄС Збройних сил України для захисту своєї території та свого населення", - сказав Верховний представник Євросоюзу з зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель.

Цей фонд фінансуватиме як забезпечення України засобами індивідуального захисту, аптечками та паливом, так і військовим обладнанням для оборонних цілей. 

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Раніше в середу генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг анонсував додаткову підтримку України на майбутньому саміті Альянсу. "Я очікую, що завтра союзники погодяться надати додаткову підтримку, зокрема щодо кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститися від хімічних, біологічних та ядерних загроз", - сказав він. 

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