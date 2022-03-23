ЄС подвоїв обсяг військової допомоги Україні

Рада Європейського Союзу збільшила обсяг військової підтримки для України в два рази. Тепер вона становить мільярд євро, повідомляється на сайті Раді ЄС у середу, 23 березня.

"Ми продовжимо підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та невимовних страждань, яких вона завдає населенню України. Додаткові 500 мільйонів євро у рамках Європейського фонду миру - ще один знак підтримки з боку ЄС Збройних сил України для захисту своєї території та свого населення", - сказав Верховний представник Євросоюзу з зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель.

Цей фонд фінансуватиме як забезпечення України засобами індивідуального захисту, аптечками та паливом, так і військовим обладнанням для оборонних цілей.

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Раніше в середу генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг анонсував додаткову підтримку України на майбутньому саміті Альянсу. "Я очікую, що завтра союзники погодяться надати додаткову підтримку, зокрема щодо кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститися від хімічних, біологічних та ядерних загроз", - сказав він.