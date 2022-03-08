ЄС підготував нові санкції проти Росії та Білорусі через війну в Україні

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - першої половини 8 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями вівторка, 8 березня з 14.00 (час київський)

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В Ізюмі Харківської області тривають бої. Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович спростував інформацію про те, що війська РФ захопили місто. Під час відеозвернення він зазначив, що Росія продовжує інформаційні операції проти населення України, зокрема, повідомляє про захоплення нових міст. Арестович розповів, що Збройні сили України та інші оборонні сили продовжують утримувати противника на Київському, Сумському, Чернігівському, Запорізькому та Миколаївському напрямках.

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Одна з найбільших у світі нафотогазових компаній Shell припиняє купувати у Росії нафту та природний газ. Як заявив у вівторок енергетичний гігант, також припиняється обслуговування автозаправних станцій в РФ.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба засудив Shell за продовження придбання російських енергоносіїв після військового вторгнення РФ в Україну. Компанія визнала ці дії неправильними та пообіцяла віддати прибуток з цієї закупівлі на підтримку України.

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Європейська комісія підготувала нові санкції проти Росії та Білорусі через війну в Україні, які вразять більшу кількість російських олігархів і політиків, а також три білоруські банки, повідомляє агенція Reuters із посиланням на три джерела. Нові обмежувальні заходи передбачають відключення трьох білоруських фінансових установ від банківської системи SWIFT, а також внесення ще кількох олігархів і російських законодавців до чорного списку ЄС. Крім того, планується заборонити експорт з Євросоюзу військово-морського обладнання та програмного забезпечення до РФ та запровадити рекомендації щодо моніторингу криптовалют для уникнення обходу Росією санкцій європейської спільноти.

За даними агентства, проєкт нових санкцій погодили вранці вівторка, 8 березня, його обговорення послами ЄС має відбутися на зустрічі, що розпочнеться о 16.00 за Києвом.

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У Маріуполі Донецької області та Харкові під обстріл російських військ потрапили приміщення іноземних дипломатичних установ, повідомляє міністерство закордонних справ України. "У результаті ракетно-бомбових ударів російської армії в Маріуполі була пошкоджена будівля, в якій розташовувалися генеральне консульство Греції та офіс спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона долучить факти руйнування приміщень іноземних дипустанов до позовів проти РФ в міжнародних судових інстанціях.

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Через війну, розв'язану Росією, Україну покинули два мільйона громадян, повідомив у Twitter верховний комісар Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справах біженців Філіппо Гранді. Зазначимо, що переважна більшість з них - жінки та діти, оскільки чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни через воєнний стан.

За даними ООН, найбільше українських біженців прибуло до Польщі - понад мільйон осіб. "Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити орієнтовно чотири мільйона людей", - зазначає організація.