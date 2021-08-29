 ЄС оновив список країн, жителям яких полегшено в′їзд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

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ЄС оновив список країн, жителям яких полегшено в'їзд

Євросоюз викреслив з цього списку США, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію та Північну Македонію. У ньому залишаються 18 країн і територій, серед яких й Україна.

Аеропорт у німецькому Мюнхені

Аеропорт у німецькому Мюнхені

Рада ЄС у понеділок, 30 серпня, оновила список країн та територій, жителям яких рекомендовано дозволити в'їзд на територію країн Євросоюзу для необов'язкових поїздок, зокрема, з туристичною метою.

З нього Рада ЄС вилучила США, Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорію та Північну Македонію через суттє зростання останнім часом кількості заражень коронавірусом у цих країнах.

Після цього рішення в списку залишаються 18 країн і територій, серед них: Україна, Албанія, Вірменія, Австралія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Бруней, Канада, Японія, Йорданія, Нова Зеландія, Катар, Молдавія, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Південна Корея і Китай за умови підтвердження взаємності.

Прибулі з цих країн можуть в'їжджати та не проходити самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані від коронавірусу, нещодавно одужали від хвороби або ж за наявності актуального негативного тесту.  

Варто зазначити, що цей список ЄС є орієнтиром для країн євроблоку і його дотримання для них не є обов'язковим. Рішення про конкретні обмеження в'їзду залишається за урядами країн ЄС. Однак більшість з них дотримуються цих рекомендацій ЄС з початку пандемії коронавірусу.

Рада ЄС також раніше рекомендувала послабити обмеження для повністю вакцинованих від коронавірусу.

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