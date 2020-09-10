ЄС офіційно продовжив санкції проти Росії через її дії в Україні

Рада Євросоюзу у четвер, 17 грудня, офіційно подовжила санкції проти Росії, які були запроваджені в 2014 році через порушення нею територіальної цілісності України. Санкції продовжені до 31 липня 2021 року.

Рішення Ради ЄС ухвалено після останньої оцінки стану імплементації мінських угод. "Враховуючи, що мінські угоди не виконуються Росією повністю, лідери ЄС одноголосно ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні Ради ЄС. Лідери Європейського Союзу погодили подовження санкцій проти Росії під час саміту 10 грудня.

Секторальні санкції передбачають заборону на доступ до ринку капіталів Євросоюзу для кількох російських банків і компаній, ембарго на постачання у РФ зброї та товарів подвійного призначення, а також перекриття доступу до технологій і послуг в енергетиці, зокрема у добуванні нафти на глибоководних, арктичних чи шельфових родовищах.

Дивитись відео 11:52 Поділитись Чому Лінднер радить відкласти питання Криму, а в санкціях проти РФ не бачить альтернативи (07.02.2019) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Cw1k Чому Лінднер радить відкласти питання Криму, а в санкціях проти РФ не бачить альтернативи (07.02.2019)