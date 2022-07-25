ЄС націлений на досягнення незалежності від російського газу до 2028 року

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка, 25 липня (час київський).

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Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) і міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) перебувають з візитом в Україні, повідомляє Spiegel. Вони вже відвідали Ірпінь на Київщині, що постраждав весною від тимчасової російської окупації, та планують в Києві низку зустрічей з українською владою.

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Україна отримала від Польщі танки PT-91 Twardy. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. Кількість він не назвав. Ці танки - модернізація радянських Т-72.

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ЄС націлений на цілковиту незалежність від газу з РФ до 2028

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наполягає, що через ненадійність РФ як постачальника споживання російського газу має скоротитися в Європейському Союзі так, аби до березня 2023 року економія склала 15 відсотків. "Нашою головною ціллю лишається цілковита незалежність від імпорту російського газу в Європу не пізніше 2027 року", - сказала вона в інтерв'ю агентству dpa.

На її думку, навіть ті європейські країни, які не залежать від російського газу, мають бути солідарними з тими, які змушені скорочувати споживання через загрозу відключення. "Важливо, щоб усі країни-члени стримували попит, щоб усі зберігали більше та ділилися з тими членами, які постраждали", - відповіла фон дер Ляєн на критику низкою країн ЄС, зокрема Іспанією та Португалією, запропонованого Єврокомісією плану скорочення споживання на 15 відсотків всіма державами-членами.

Вона висловила впевненість, що міністри енергетики країн Євросоюзу зрештою підтримають план. Також фон дер Ляєн нагадала, що Брюссель хоче інвестувати 300 мільярдів євро в проєкти з економії газу та прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії. "Водночас ми укладаємо нові угоди з більш надійними партнерами, такими як США та Норвегія", - додала очільниця ЄК.

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Кіссінджер застеріг від територіальних поступок Росії

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер закликав Захід та Україну в ході можливих переговорів з Росією не поступатися територіями, окупованими після початку повномасштабної війни.

Генрі Кіссінджер

"У нинішній ситуації лідери демократій повинні чітко розуміти, про що вони готові домовлятися, а від чого вони не готові відмовитися за жодних обставин. Здача української території не може бути умовою, яку ми можемо прийняти. Факт у тому, що Росії доведеться повернути всі захоплені нею з початку війни території", - сказав він в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Попередня заява Кіссінджера про території України викликала гостру критику української влади.

Читайте докладніше: Кіссінджер застеріг від територіальних поступок Росії

++09.47++

Російські командири зіткнулися з дилемою - чи посилювати наступ на сході, чи зміцнити оборону на заході, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії. За її даними, бої на Донбасі та в Херсонській області не приносять результату для російських військ. 18 липня британські розвідники виявили російський завод з ремонту та відновлення військової техніки поблизу населеного пункту Барвінок Білгородської області РФ за 10 км від кордону з Україною. За їхньою інформацією, на заводі щонайменше 300 пошкоджених машин, серед яких бойові танки, бронетранспортери та вантажівки загальної підтримки. Крім явних кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує боротися з ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені під час бойових дій в Україні, зазначається у зведенні.

++09.16++

Вночі у Миколаєві пролунала серія вибухів. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, відомо про потрапляння у поля на території прилеглих сіл. Детальніша інформація уточнюється.

Також уночі РФ ударила по школі та будинку культури Чугуєва на Харківщині. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що в одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами. Трьох людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Минулої доби у селі Кулинич загинув тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.

++08.48++

Деякі країни Європейського Союзу хочуть домогтися винятків із планів Європейської комісії щодо обов'язкового зниження споживання природного газу, повідомляє газета Financial Times із посиланням на проєкт документа, що обговорюється.

20 липня Брюссель запропонував країнам ЄС із наступного місяця добровільно скоротити споживання газу на 15 відсотків. Під час обговорень кілька держав заявили, що обмеження мають враховувати рівень залежності кожної країни від російського газу. Крім того, пропонується зробити винятки для тих країн, які можуть постачати газ іншим державам. Від жорстких обмежень можуть звільнити деякі галузі, які вважаються критично важливими для єдиного ринку ЄС.

++08.20++

Російські війська всю ніч атакували Дніпропетровщину, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. В Нікопольському районі постраждала 10-річна дівчинка.

++07.49++

Збройні сили України відбили спроби штурму РФ у напрямках Берестове - Івано-Дар'ївка, Верхньокам'янка - Івано-Дар'ївка та Вершина - Луганське, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу. Наступ російських військ триває неподалік Спірного та в напрямку Миронівське - Луганське, де продовжуються бойові дії.

Солдати РФ завдали авіаударів неподалік території Вуглегірської ТЕС, а також Соледара, Покровського, Григорівки, Серебрянки, Веселого та Полтавки на Донеччині. Під вогнем авіації РФ опинилась і територія біля Прудянки, Петрівки, Явірського Харківської області та Білогірки Херсонської області.

Під вогнем російської артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків опинилися населенні пункти Харківщини, Сумщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини.

++07.26++

Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс - один шлях"

Інвестиції Китаю в Росію в рамках глобального інфраструктурного проєкту "Один пояс - один шлях" у першому півріччі цього року вперше скоротилися до нуля, пише газета Financial Times із посиланням на звіт центру Green Finance & Development Center. Зазначається, що Китай не інвестував у Росію вперше з моменту запуску програми у 2013 році.

Торік Москва та Пекін уклали угоди на два мільярда доларів. Загалом із 2013 року КНР інвестувала в Росію понад 30 мільярдів доларів.

Відсутність інвестицій FT пов'язує з небажанням Пекіна потрапити під санкції через угоди з Росією, але припускає, що воно може бути тимчасовим.

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