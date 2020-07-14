 ЄБА: На українській митниці заблоковано майже 150 фур | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2020

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Новини

ЄБА: На українській митниці заблоковано майже 150 фур

Через блокування митного оформлення вантажів понад 20 компаній мають перебої з виробництвом, заявляють у ЄБА. У Держмитниці затримку пояснюють саботажем.

Фури на митному контролі (архівне фото)

Фури на митному контролі (архівне фото)

Блокування майже 150 фур на митниці вже призвело до перебоїв із виробництвом у 20 компаніях через затримку постачань сировини і вантажів, Державна митна служба анонсувала селекторну нараду для врегулювання ситуації. Про це у середу, 9 вересня, повідомила виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев'янко.

"До сьогодні близько 150 вантажівок залишаються заблокованими на митниці, а більше ніж 20 компаній уже мають перебої з виробництвом або своєю діяльністю через затримку постачань сировини або вантажів", - заявила представниця ЄБА і нагадала, що про затримку митного оформлення майже 150 фур компанії бізнес-асоціації почали повідомляти з початку вересня. Після цих заяв 4 вересня Держмитниця пояснила затримку митного оформлення вантажів саботажем і повідомила про отримання керівництвом відомства погроз фізичної розправи.

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За словами Дерев'янко, представники компаній 8 вересня мали можливість поспілкуватися з в.о. голови Держмитниці Андрієм Павловським та його фахівцями про ситуацію з масовою затримкою вантажів на Галицькій та Київській митницях. "У розмові з бізнесом Павловський пообіцяв провести 9 вересня селекторну нараду для врегулювання цієї ситуації. Асоціація передала керівництву Держмитниці майже 20 офіційних звернень із детальним описом неправомірних дій митних органів та сподівається на обіцяну швидку реакцію керівництва відомства на ситуацію і розблокування руху вантажів, щоб не створювати штучних перешкод для чесного і прозорого бізнесу в Україні", - зазначила вона.

За словами виконавчої директорки ЄБА, компанії стикаються з порушеннями термінів розгляду документів і необґрунтованими вимогами надати додаткову документацію для контролю митної вартості. "Бізнесу незрозуміла така ситуація, оскільки справа стосується переважно регулярних постачань вантажів за довгостроковими контрактами, які ще два тижні тому митниця оформляла у звичайні терміни", - зазначила Дерев'янко. 

Нагадаємо, Андрія Павловського у статусі виконуючого обов'язків голови Державної митної служби було призначено рішенням Кабміну 19 серпня. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив необхідність кадрових змін на митниці тим, що за попереднього керівництва почастішали випадки зволікань у реформах та дорученнях міністерства фінансів. Також, за словами Марченка, була відсутня належна реакція митниці на скарги, що лунали з боку бізнесу.

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