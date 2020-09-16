Японські туристи полетіли на Міжнародну космічну станцію

Японські туристи Юсаку Маезава і Йозо Хірано відправилися у космічну туристичну подорож на російському кораблі "Союз МС-20", передає "Інтерфакс" у середу, 8 грудня.

Як повідомляється, тривалість подорожі японських туристів до Міжнародної космічної станції (МКС) і назад становитиме 12 днів.

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Юсаку Маезава - японський бізнесмен, засновник компанії Zozo Inc., він посідає 14 місце серед найбагатших людей Японії. Йозо Хірано працює продюсером у компанії Space Today. На МКС Хірано відповідатиме за висвітлення польоту Маезави.

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Як повідомлялося, 11 липня цього року еру комерційного космічного туризму відкрив британський бізнесмен Річард Бренсон. Він здійснив з однодумцями суборбітальний політ на космольоті VSS Unity його компанії Virgin Galactic. Корабель досяг висоти близько 90 кілометрів.

20 липня 2021 року найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос здійснив комерційний суборбітальний космічний політ (рейс "Blue Origin NS-16") на космічному кораблі New Shepard разом з братом Марком Безосом, 18-річним Олівером Дамен і 82-річною Воллі Фанк. Корабель піднявся на висоту понад 100 км.