Японія вважає загрозу застосування ядерної зброю РФ реальною

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вважає, що загроза застосування Росією ядерної зброї стає "все більш реальною". Про це він заявив під час відвідування разом з послом США Рамом Емануелем у суботу, 25 березня, меморіалу та музею у місті Хіросіма, повідомляє агенція Reuters.

"За обставин, коли можливість застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною, вірю в те, що візит посла Емануеля до Хіросіми та те, що він бачить реальність наслідків ядерного удару на власні очі стануть потужним меседжем для міжнародної спільноти", - сказав японський прем'єр.

Він додав, що війна, яку Росія розв'язала в Україні, продемонструвала труднощі побудови світу без ядерної зброї.

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Росія про ядерну зброю

27 лютого, за три дні після початку повномасштабних бойових дій проти України, президент РФ Володимир Путін віддав наказ перевести сили стримування російської армії в "особливий режим" бойового чергування. Сили стримування включають і ядерну зброю. Відтоді російські посадовці неодноразово робили заяви про можливість застосування ядерних боєприпасів у разі виникнення загрози для Росії.

Так, 22 березня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю CNN сказав, що такою передумовою може стати "загроза існуванню країни".

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Пізніше, заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв повідомив про документ за підписом російського президента, в якому перелічено чотири умови, що можуть спровокувати застосування Москвою ядерного арсеналу.

Йдеться про ракетний удар ядерною зброєю по території РФ, застосування ядерної зброї проти РФ або її союзників, обмеження роботи російських ядерних сил стримування внаслідок "зазіхань на критичну інфраструктуру", а також "акт агресії проти РФ або її союзників, внаслідок якого під загрозою буде існування країни".