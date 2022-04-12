Японія поширила санкції на доньок Путіна

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 11 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 12 квітня (час київський).

++07.24++

Японія запровадила нову хвилю санкцій до РФ за війну в Україні. До санкційного списку додали 398 громадян і 28 організацій. Серед них 385 депутатів Державної думи РФ (нижньої палати парламенту), головнокомандувачі Військово-морського флоту Микола Євменов і Сухопутних військ Олег Салюков, дружина та дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Марія Лаврова та Катерина Вінокурова, а також доньки президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова та Марія Воронцова.

Раніше доньки Путіна потрапили під санкції США та Великобританії. Таку ж можливість обговорюють в Європейському Союзі.

++06:24++

Нарощування імпорту російської нафти - не на користь Індії та може перешкоджати санкціям, запровадженим країнами Заходу проти Росії у зв'язку з її військовим вторгненням в Україну. Про це, як повідомляють у Білому домі, президент США Джо Байден заявив у ході переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, що відбулися у форматі відеоконференції 11 квітня. За словами прес-секретарки Білого дому Джен Псакі, Байден "чітко дав зрозуміти: він не вірить, що прискорення чи збільшення імпорту російських енергоресурсів чи інших товарів - на користь Індії". При цьому Моді не зробив жодних публічних заяв щодо подальшого постачання російської нафти. Псакі також не повідомила, чи взяла Індія на себе якісь зобов'язання у зв'язку з імпортом енергоносіїв, проте заявила, що Вашингтон готовий допомогти країні диверсифікувати джерела енергії.

++05:32++

Близько двох третин дітей України вимушені були залишити домівки, аби сховатися від війни. Такі дані за підсумками шести тижнів російського вторгнення в Україну навела UNICEF, повідомляє інформаційна агенція АР. За даними дитячого фонду ООН, з початку війни підтверджено загибель 142 дітей, хоча в організації вважають фактичні цифри, імовірно, значно вищими.

Нині, за даними ЮНІСЕФ, від війни всередині країни або за її межі поїхали 4,8 із загалом 7,5 мільйонів українських дітей. 2,8 мільйони дітей переміщені в межах України, ще два мільйони стали біженцями, виїхавши за кордон. "Їм довелося залишити все - їхні домівки, їхні школи і нерідко членів родини", - зазначив, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН директор програм з надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ Мануель Фонтен. Посол України при ООН Сергій Кислиця заявив, що більше 120 тисяч українських дітей були силоміць вивезені з окупованих територій до Росії. Представник ЮНІСЕФ, своєю чергою, зазначив, що фонд не має доступу до цих дітей і на даний момент не має можливості їм допомогти.

++04:47++

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Алжиру домовився про збільшення постачання алжирського газу, щоб зменшити енергозалежність від Росії. Виступаючи перед журналістами після зустрічі з президентом Алжиру Абдельмаджідом Теббуном Драгі нагадав, що одразу після вторгнення Росії до України він оголосив про плани щодо зниження залежності Італії від російського газу. "Сьогоднішні угоди є суттєвою відповіддю у досягненні цієї стратегічної мети. І за ними підуть інші", - сказав прем'єр.

++03:59++

Російські війська розстріляли з танка будівлю благодійного фонду Caritas у Маріуполі, йдеться у повідомленні Caritas Ukraine у Twitter. За даними організації, внаслідок атаки загинули семеро людей, включаючи двох її співробітників.

++03:32++

Речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США прийняли до відома інформацію про можливе застосування хімічної зброї російською армією у Маріуполі, однак поки не мають підтверджень. "Ми не можемо підтвердити на даний момент, ми продовжуємо ретельно моніторити ситуацію", - зазначив Кірбі. За його словами, Вашингтон вже тривалий занепокоєний інформацією щодо можливостей Росії з використання в Україні комбінованих речовин, які можуть включати поліцейські засоби, такі як сльозогінний газ, у сполуках з хімічними агентами.

++03:14++

Великобританія перевіряє інформацію щодо можливого застосування російськими підрозділами хімічної зброї у Маріуполі. "Надходять повідомлення, що збройні сили Росії могли використати під час нападу на населення Маріуполя хімічні бойові речовини", - написала міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трас ввечері у понеділок, 12 квітня. За її словами, Великобританія з партнерами докладають невідкладних зусиль, аби з'ясувати деталі і верифікувати цю інформацію.

"Будь-яке застосування такої зброї було би бездушною ескалацією у цьому конфлікті, ми притягнемо Путіна і його режим до відповідальності", - наголосила очільниця британського МЗС.

++02:54++

Жіноча організація при ООН - UN Women - закликає провести незалежне розслідування численних повідомлень про сексуальне насильство під час російського вторгнення в Україну. "Ми дедалі частіше чуємо про зґвалтування і сексуальне насильство", - зазначила директорка організації Сіма Багус. "Ці звинувачення мають бути незалежно розслідувані, аби забезпечити справедливість і підзвітність", - наголосила представниця ООН. Побувавши в Україні, Багус, за власними словами, пересвідчилася у брутальності російських військових проти цивільних українців. "Ця війна має негайно бути припинена", - наголосила правозахисниця.

++02.15++

У Харкові та області внаслідок обстрілів збройними силами Росії 11 квітня загинули вісім людей, зокрема дитина 13 років, повідомив у Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Ще 19 людей, за його словами, отримали поранення, серед них двоє дітей 4 та 9 років. Синєгубов зазначив, що російські війська використовують міни відкладеної дії, які спрацьовують на рух, наприклад, якщо їх зачепить людина.

++01.47++

Європейське поліцейське агентство (Європол) розпочало операцію з виявлення активів російських фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції через війну в Україні, йдеться у заяві організації. Операція, що отримала назву "Оскар", проводиться у співпраці з державами-членами ЄС, Європейським агентством із співробітництва органів юстиції (Євроюст) та Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex. Вона триватиме не менше року і включатиме низку окремих розслідувань. За заявою Європолу, мета операції полягає в тому, щоб "сприяти обміну інформацією та розвідувальними даними між партнерами, а також надавати оперативну підтримку у низці фінансових розслідувань, які стосуються злочинних активів та обходу економічних санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку із військовою агресією Росії".

++01:29++

За понеділок,11 квітня, із зони бойових дій та з окупованих Росією територій було евакуйовано понад 4,3 тисячі людей, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації в Запоріжжя доїхали 3 854 людини. З них: 556 осіб - маріупольці; 3 298 осіб - жителі міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ і Мелітополь), - цитує повідомлення у телеграм-каналі Верещук "Інтерфакс-Україна". Також, за її словами, з міст Луганської області - Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна і Попасна вдалося евакуювати понад 500 осіб - попри на постійні обстріли. Крім цього, Верещук повідомила, що окупанти вже третій день поспіль тримають колону автобусів із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара на блокпості у Василівці.

++00:46++

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на заяви противника про можливість застосування військовими Російської Федерації хімічної зброї в Маріуполі. "Сьогодні з боку окупантів прозвучала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України і наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на вівторок. Раніше бойовик самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін в інтерв'ю російським ЗМІ зазначив, що для того, аби вибити українських вояків з території заводу "Азовсталь", на його думку, треба "звернутися до хімічних військ".

ОНОВЛЕНО, 01:45: Андрій Білецький, екскомандир полку "Азов" і колишній народний депутат України, у відеозверненні заявив, що від імовірного хімічного нападу постраждали троє бійців. "Троє людей мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків", - зазначив Білецький. Більш детальної інформації про імовірний напад з офіційних або незалежних джерел немає.

++00:17++

Українське керівництво дорікає партнерам за надто повільне постачання зброї. "Ми все ще залежні в поставках зброї від наших партнерів. На жаль, ми не отримали стільки, скільки необхідно, щоб швидше завершити цю війну, щоб повністю знищити ворога на нашій землі", - наводить слова президента України Володимира Зеленського "Інтерфакс-Україна". "І щоб виконати завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь. Якби ми отримали літаки, достатню кількість бронетехніки, артилерію, ми могли б це зробити", - наголосив президент у традиційному відеозверненні в понеділок увечері. За його словами, "затримки з поставками зброї означають те, що втрачається не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це вже відповідальність тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишається в історії".