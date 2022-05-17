Яку зброю Захід надає Україні (фотогалерея)

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Черговий літак із військовою допомогою Україні

Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.