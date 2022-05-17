Яку зброю Захід надає Україні (фотогалерея)

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Від початку війни Росії проти України західні країни вже надали Києву військову допомогу на мільярди доларів. Деякі види озброєнь, що постачаються Україні, - у галереї DW.
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