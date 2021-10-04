Як живеться у пам'ятці архітектури у Німеччині (відео)

Старовинні вулички німецьких міст. Тут не побачиш висоток зі скла і бетону або новобудов. Кафе, крамнички й аптеки заховані за історичними фасадами. Як у Німеччині збереглося стільки старих будинків? Родина Коваленків купила будинок 1650 року три роки тому. Що можна, а що заборонено в такій оселі?