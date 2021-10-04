 Як живеться у пам′ятці архітектури у Німеччині (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 04.10.2021

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Культура й стиль життя

Як живеться у пам'ятці архітектури у Німеччині (відео)

Жити в Німеччині у старовинному будинку? Це реально. У Баварії немає особливих вимог до охочих купити будинок-пам'ятку. Суцільні обмеження починаються вже потім. Навіть віконні ручки не можна поміняти без дозволу!

Німеччина без висоток

Старовинні вулички німецьких міст. Тут не побачиш висоток зі скла і бетону або новобудов. Кафе, крамнички й аптеки заховані за історичними фасадами. Як у Німеччині збереглося стільки старих будинків? Родина Коваленків купила будинок 1650 року три роки тому. Що можна, а що заборонено в такій оселі?

  

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Як будівлі у Німеччині захищені від незаконних добудов (відео)

Додаткові поверхи, розбудовані балкони та перебудова в історичних будівлях. Те, що для України є здебільшого звичним явищем, для Німеччини - нонсенс. Як у ФРН регулюють надбудови й добудови?  

Хрущівка, монастир, бункер: нові концепції житла у ФРН (відео)

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