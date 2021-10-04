Як живеться у пам'ятці архітектури у Німеччині (відео)

Жити в Німеччині у старовинному будинку? Це реально. У Баварії немає особливих вимог до охочих купити будинок-пам'ятку. Суцільні обмеження починаються вже потім. Навіть віконні ручки не можна поміняти без дозволу!
Старовинні вулички німецьких міст. Тут не побачиш висоток зі скла і бетону або новобудов. Кафе, крамнички й аптеки заховані за історичними фасадами. Як у Німеччині збереглося стільки старих будинків? Родина Коваленків купила будинок 1650 року три роки тому. Що можна, а що заборонено в такій оселі?
Нове житло в містах будують переважно з бетону. Але багатоповерхівки з деревини - це екологічно і комфортніше для життя. У Берліні, приміром, уже почали будувати будинки такого типу.
Додаткові поверхи, розбудовані балкони та перебудова в історичних будівлях. Те, що для України є здебільшого звичним явищем, для Німеччини - нонсенс. Як у ФРН регулюють надбудови й добудови?
Через брак нерухомості у великих німецьких містах та модний нині попит на оригінальність нікому непотрібні споруди стають модним житлом у Німеччині.