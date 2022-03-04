Як від війни рятують тварин у Харкові (09.04.2022)

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На вулицях Харкова вже багато бездоглядних тварин. Чому деякі біженці не можуть їх забрати з собою?
Залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котів, собак та інших домашніх улюбленців. Ті, хто лишається в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями.
Німецькі притулки для тварин під час пандемії виявилися переповненими. Це змушує їх вдаватися до найрізноманітніших заходів. У Мюнхені, скажімо, використовують "Тіндер".
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