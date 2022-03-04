 Як від війни рятують тварин у Харкові (09.04.2022) | Усі сюжети | DW | 09.04.2022

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Усі сюжети

Як від війни рятують тварин у Харкові (09.04.2022)

На вулицях Харкова вже багато бездоглядних тварин. Чому деякі біженці не можуть їх забрати з собою?

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