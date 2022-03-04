Як від війни рятують тварин у Харкові (09.04.2022)

Як українці рятують домашніх тварин від війни (фотогалерея)

Залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котів, собак та інших домашніх улюбленців. Ті, хто лишається в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями.