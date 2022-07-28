28.07.2022 28 липня 2022 р.

Україна вже отримала вісім установок HIMARS, а міністр оборони США заявив, що ще чотири перебувають у дорозі. Завдяки цій зброї ЗСУ вже вдалося провести кілька успішних атак з підривами мостів і складів боєприпасів РФ. Як саме працюють HIMARS?