КонфліктиУкраїнаЯк саме працюють HIMARS?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна28.07.202228 липня 2022 р.Україна вже отримала вісім установок HIMARS, а міністр оборони США заявив, що ще чотири перебувають у дорозі. Завдяки цій зброї ЗСУ вже вдалося провести кілька успішних атак з підривами мостів і складів боєприпасів РФ. Як саме працюють HIMARS?https://www.dw.com/uk/yak-same-pratsiuiut-himars/video-62622463Реклама