Як попзірка з Німеччини завойовує світову музичну сцену

Зое Віз (Zoe Wees) було 14 років, коли її вчитель музики на шкільному концерті розгледів, точніше, почув її талант. У Німеччині дівчинка привернула до себе увагу у 2017 році під час пісенного конкурсу The Voice Kids (український еквівалент "Голос. Діти". - Ред.), дійшовши до фіналу. Запрошений член журі, відомий британський співак Ед Ширан, не приховував свого захоплення голосом юної співачки. А у 2020 пандемійному році Зое почули і за межами ФРН - її дебютна композиція "Control" здобула статус золотого синглу одразу в кількох країнах, у тому числі й США. Пісня підкорила любителів музики щирістю - у ній молода співачка звернулася до теми своєї боротьби з епілепсією, на яку вона страждала в дитинстві. Пісня увійшла до списку 40 найпопулярніших треків у Німеччині, Австрії, Бельгії та потрапила до чарту Billboard Adult Top 40.

У 2021 році Зое випустила свій другий хіт під назвою "Girls Like Us". А у травні на великій американській студії звукозапису Capitol Records, з якою працює відома американська виконавиця Кеті Перрі, побачив світ дебютний альбом юної співачки з Гамбурга - "Golden Wings".

Музичні критики вважають творчість Зое Віз феноменальним явищем, особливо на тлі того, що останнім часом популярністю на світовій музичній сцені користується переважно німецький електробіт, а не мелодійні балади, які виконує співачка.

Тільки не пісні про кохання

Зое - не лише талановита виконавиця. Вона сама пише пісні, а вдома співає, акомпануючи собі на фортепіано. Для неї, за її власним зізнанням, це стало своєрідною формою терапії. "Завдяки своїм пісням я навчилася приймати себе такою, якою я є", - наголошує співачка. Вона слідує чіткому принципу: "Чесність - це найголовніше у написанні пісень".

Композицій про кохання вона не пише - у цьому Зое дуже категорична й послідовна. У пісні "Ghost" ідеться про невпевненість, в іншій баладі - "Hold Me Like You Used To" - вона співає про втрату своєї улюбленої прабабусі, у "Girls Like Us" - про втрату довіри, а остання пісня "It's How It Goes" - про уявних друзів. Відкритість і щирість у піснях співачки знаходять величезний відгук не тільки серед її ровесників, а й у дорослішої аудиторії.

Важке дитинство

Зое Віз належить до нового покоління попзірок, таких як Біллі Айліш, які вийшли на велику сцену буквально зі своїх дитячих кімнат і розбурхують шоу-бізнес унікальними голосами та непростими темами. Попри свій юний вік, Зое знає, як давати раду болю й важким емоціям. Народилася вона в Гамбурзі у 2002 році, її виховувала матір-одиначка в одному з найбідніших кварталів міста-мільйонника - Дульсберзі. Її батько, родом із Ямайки, участі у вихованні дівчинки не брав.

У дев'ять років у Зое розвинулася роландична епілепсія - одна з форм генетичної фокальної епілепсії. Шкільні роки стали для неї важким випробуванням - дівчинка постійно намагалася контролювати власне тіло. Саме про це Зое співає у своєму хіті "Control".

Зое Віз у дитинстві хворіла на епілепсію і тепер співає про це

Цю композицію вона присвятила своїй вчительці, яка зміцнювала віру дівчинки у власні сили та допомагала протистояти хворобі. Проте захистити Зое від відторгнення однокласниками вчительці так і не вдалося. "Моє дитинство було безглуздим, як і моя юність", - заявила юна вокалістка у 2020 році, розповідаючи про своє шкільне життя під час телеефіру молодіжної музичної програми Das Ding.

Кар'єра під час пандемії

Людиною, яка дала поштовх музичній кар'єрі Зое, став її вчитель музики Нільс Боденштедт (Nils Bodenstedt) - зараз він є менеджером співачки. Будучи глибоко переконаним у її таланті, він ще у школі склав плани занять так, щоб у Зое було більше часу для уроків співу. Він же познайомив її зі своїми друзями - музичними продюсерами. "Те, що Нільс повірив у мене, стало однією з найкращих подій у моєму житті", - розповідала Зое в одному з інтерв'ю.

Після успіху на музичному конкурсі The Voice Kids дівчина починає багато репетирувати, писати пісні, записує кавер-версії композицій популярних виконавців Джессі Джей та Льюїса Капальді та виставляє їх у Tik Tok та Instagram. Кількість її підписників та фанатів зростає.

Випущений у березні 2020 року сингл "Control" став одним із найяскравіших під час першої хвилі пандемії. Але через жорсткі обмеження та локдауни перший живий концерт співачки відбувся лише влітку 2021 року. На сцені Зое Віз виступає під своїм справжнім ім'ям та прізвищем - вони легко запам'ятовуються і добре звучать англійською мовою.

До речі, англійською Зое говорить і співає практично без акценту. Її музична кар'єра від початку була орієнтована на міжнародний ринок - пісень німецькою мовою в репертуарі молодої виконавиці немає. Наприкінці літа 2021 року вона переїхала жити до Лондона, восени мала кілька виступів у Сполучених Штатах, а її мрією, зізнається дівчина, є Лос-Анджелес.

Зое Віз на церемонії вручення American Music Awards у листопаді 2021 року в Лос-Анджелесі

Перспективи на міжнародній сцені

В одному з недавніх інтерв'ю журналу Hunger, відповідаючи на питання про її сценічний образ, Зое Віз зізнавалася: "У багатьох попзірок склався стандартний імідж, і, звичайно ж, я теж відчувала тиск. Але тепер я його більше не відчуваю. Я знайшла свій власний стиль". Її образ чимось нагадує стиль американської співачки Міссі Елліотт: вільний одяг, довгі вкриті лаком нігті, строкаті брейди. Це своєрідний виклик гіперсексуалізації жінок на сцені, яка все ще надто поширена і в німецькому попбізнесі.

Можливо, саме тому Зое Віз називають рольовою моделлю не лише її фанати, а й німецькі ЗМІ. Коли у 2020 році німецький журнал Bunte запитав її, чи це дійсно так, співачка одразу ж відкинула це кліше. "Я хочу мати можливість робити помилки. Для мене найголовніше - залишатися вірною собі та завойовувати серця людей своєю музикою". Цей вислів Зое Віз підтверджує своїми піснями, сценічним образом та сильним голосом. І все це - це хороша основа для перспективної музичної кар'єри на міжнародній сцені.