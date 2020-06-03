Як переїхати жити до Німеччини до дітей або подружжя

Сотні тисяч осіб щороку перебираються на постійне місце проживання до Німеччини за лінією возз'єднання сімей - батьки до дітей чи одне подружжя до іншого. Якщо йдеться про громадян країн Європейського Союзу, то жодних бюрократичних перепон тут не виникає.

Значно більше труднощів, причому іноді нездоланних, виникає на шляху родичів, якщо діти живуть в Німеччині, а батьки в так званій "третій країні", наприклад, в Україні. Або якщо за кордоном проживає хтось з подружжя - громадянин або громадянка України. При цьому громадянство родичів, які живуть в Німеччині, має значення лише при возз'єднанні подружжя, а при возз'єднанні батьків і дітей - ролі не відіграє.

Головна умова - особливі життєві обставини

Умови, за яких діти, які живуть в Німеччині, можуть перевезти до себе батьків з України або будь-якої іншої "третьої країни", визначені у німецькому законі про перебування (Aufenthaltsgesetz), що регулює правила в'їзду, роботи та інтеграції іноземців у ФРН.

Головною умовою, пояснює берлінський адвокат Йоганнес Енґельманн (Johannes Engelmann), як це зазначено в параграфі 36 закону, є наявність особливих життєвих обставин, тобто коли батьки не можуть самі за собою доглядати. Необхідність у догляді повинна бути підтверджена відповідними медичними довідками. Причому не будь-яку хворобу, яка вимагає догляду, чиновник німецького відомства у справах іноземців обов'язково вважатиме "особливою життєвою обставиною".

"Якщо, наприклад, батьки постарішали, у них високий тиск, ноги болять, ходять з труднощами - це ще не особлива життєва обставина, - пояснює адвокат. - Інша річ, якщо у них деменція, Паркінсон, провали у пам'яті, психічні розлади". Якщо у співробітника німецького посольства виникають сумніви в достовірності представленого заявником медичного огляду, то він може відправити його на повторне обстеження до лікаря, якому довіряє.

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Йоганнес Енґельманн

Друга неодмінна умова для переїзду батьків до дітей в Німеччину - відсутність за місцем їх проживання інших дітей, які могли б за ними доглядати. А третя - матеріальний стан дітей, які живуть в Німеччині, повинен бути таким, щоб батькам був гарантований певний життєвий рівень.

Скільки потрібно грошей, щоб прийняти батьків

Розрахунок цього матеріального стану дітей - окрема арифметика. Жодної конкретної цифри стосовно того, якою має бути зарплата, не існує. Щоб проілюструвати кореспонденту DW складність розрахунку, Енґельманн взяв олівець і аркуш паперу.

Враховуються склад сім'ї людини, наявність утриманців, її особисті постійні витрати, тобто оплата житла - чи власного, чи орендованого, медичної та інших страховок. До всіх таких витрат додається ще й мінімальний прожитковий мінімум, який зараз становить в Німеччині 431 євро на дорослу людину, а на дітей трохи менше - конкретна сума залежить від віку. До прожиткового мінімуму годувальника та його утриманців додаються ще 20 відсотків.

І все це разом узяте віднімається з нетто-зарплати (або нетто-доходу) людини, від якої має залишатися стільки, щоб вистачило на утримання перевезених в Німеччину обох або одного з батьків. При цьому для батьків також встановлюється прожитковий мінімум в 431 євро на людину - плюс витрати на медичне страхування. І саме останнє є найбільшим невідомим у всьому цьому рівнянні.

Головна проблема - медичне страхування

Медичне страхування, за словами Енґельманна, може коштувати на людину і 600, і 700 і 800 євро на місяць. Проблема в тому, що німецькі страхові компанії взагалі не люблять брати в клієнти літніх людей, загинають астрономічні ціни та до того ж намагаються виключити з договору оплату лікування типово "старечих" недуг, а також тих хвороб, які і були визнані "особливими обставинами". А чиновник, який ухвалює рішення про возз'єднання таких батьків з дітьми, договори фірм медичного страхування вивчає дуже уважно і при наявності таких винятків має право дати відмову.

Саме проблема медичного страхового забезпечення літніх батьків, констатував адвокат, найчастіше стає непереборною перешкодою для їх переїзду до дітей в Німеччину. Його канцелярія - одна з провідних в Берліні з питань возз'єднання сімей - веде в рік приблизно 20-30 такого роду справ, причому лише такі, які відповідають всім вимогам закону і мають шанси на успіх.

Втім, зауважив адвокат, є один варіант, при якому батьки, які приїхали до дітей в Німеччину в гості, можуть тут залишитися: якщо стан їхнього здоров'я різко погіршився, тобто виникли ті самі "особливі життєві обставини", підтверджені медичною довідкою. Якщо ж чиновник вирішує, що стан хворого може покращитися, то йому - з гуманітарних міркувань, прописаних в параграфі 25 згаданого закону - може бути надано тимчасовий дозвіл на перебування в Німеччині, в такому разі право на проживання потрібно продовжувати щороку.

Як розпізнають фіктивні шлюби

Значно простіше возз'єднатися в Німеччині подружжю. Якщо, звичайно, мова не йде про фіктивний шлюб. Фіктивним подружжям німецькі чиновники відмовляють, навіть якщо всі передумови для переїзду до Німеччини виконані. А фіктивним шлюб може бути визнаний німецьким чиновником тому, що, на його думку, подружжя погано знають одне одного.

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Якщо у чиновника виникає підозра в такий фіктивності шлюбу, то він може провести сеанс одночасного опитування, розповів Йоганнес Енґельманн. Чоловік і дружина - хтось у Німеччині, хтось на своїй батьківщині в німецькому посольстві - одночасно запрошуються на співбесіду, на якому обидва німецьких чиновники в режимі онлайн сталять їм там і тут однакові питання, заносячи відповіді в загальну таблицю.

Питання можуть бути вельми банальними, каже адвокат: коли ви востаннє розмовляли одне з одним? На які теми? Скільки отримує ваш чоловік в Німеччині? З ким із родичів ви познайомилися? Де наречений зробив вам пропозицію? Що подарував при цьому? Які хобі у подружжя? Чи є в будинку кішка або собака? Якщо відповіді не збігаються, то чиновники можуть вирішити, що шлюб фіктивний, що б там їм не говорили про кохання з першого погляду.

Шлюби в Данії - лазівка вже прикрита

Раніше існувала можливість зробити людині приватне запрошення до Німеччини, з'їздити з нею, наприклад, в Данію, там зареєструвати шлюб і на цій підставі одразу - в гіршому випадку через суд - отримати для неї посвідку на проживання в ФРН за лінією возз'єднання сім'ї.

Кілька років тому в Німеччині перекрили такі лазівки в законодавстві, і тепер, де б не був укладений шлюб - в Данії, Україні або самій Німеччині - той з подружжя, хто мешкає за кордоном, повинен виїхати на батьківщину і подати заяву на переїзд до Німеччини до чоловіка або дружини.

При цьому конкретні вимоги залежать, як уже згадувалося, від громадянства "приймаючої сторони". Якщо резидент Німеччини німець, то його матеріальний стан взагалі нікого не цікавить. Але члену подружжя, який є іноземцем, перед переїздом до ФРН потрібно буде скласти іспит на найпростіший рівень знань німецької мови (А1). Виняток - наявність в іноземного члена подружжя дітей. Якщо дитина є, то у німця має бути достатньо доходів, щоб її забезпечувати.

Якщо в Німеччині проживає громадянин однієї з країн ЄС, то привезти до себе подружжя з "третьої країни" він може тільки в тому випадку, якщо має достатній дохід. Найважче доводиться громадянину "третьої країни", який має посвідку на проживання в Німеччині. Тоді і він повинен бути матеріально забезпеченим, і іншому члену подружжя потрібно складати іспит з німецької, і заяву на возз'єднання родини слід подавати на батьківщині.

Стать подружжя, зауважив Йоганнес Енґельманн, жодної ролі не грає. "А тут, в Берліні, - додав він, - скоріше, вітають шлюби чоловіків з чоловіками і жінок з жінками".