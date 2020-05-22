 Як німці переїжджають на нову квартиру | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.05.2020

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Світ

Як німці переїжджають на нову квартиру

Німці - народ мобільний. Більше половини знімають квартири, і, згідно зі статистикою, щорічно близько 14 мільйонів жителів Німеччини переїжджають. Як це відбувається?

Переїзд у Німеччині - справа не дешева

Не дарма кажуть, що один переїзд подібний до двох пожеж. Нерідко меблі зі старої квартири за габаритами або з інших причин не вписуються в нову обстановку, і тому від них доводиться відмовлятися. Коли це стосується, наприклад, кухонного гарнітура, то мова йде про відчутні фінансові витрати, тому що навіть якщо новий мешканець його залишить, заплативши за нього символічну суму, для нової квартири доведеться купувати нову кухню. Правда, викидати непотрібні меблі можна в Німеччині безкоштовно: її забирає спеціальна служба.

До того ж, природно, переїзд часто пов'язаний з великим стресом, переживаннями і біганиною. У поспіху цілком можна щось забути, втратити, а то і розбити. Щоб всього цього не сталося, треба правильно організувати свій переїзд. Як це роблять німці?

Як розірвати договір про оренду і укласти новий

Мешканець Кельна Олівер Зонс (Oliver Sohns) переїхав у нову квартиру на початку березня поточного року. За його словами, в самому процесі переїзду проблем в Німеччині небагато. Але ось "документальна", якщо можна так висловитися, організація переїзду - дуже серйозна справа. Треба вирішити дві проблеми практично одночасно: розірвати стару угоду про оренду квартири і укласти нову. Якщо цього вчасно не зробити, то цілком можливо, що вам місяць-другий доведеться оплачувати дві квартири одночасно. У Німеччині закон визначає конкретні терміни для розірвання договорів - Kündigungsfrist. Квартиронаймач повинен письмово заявити господареві про те, що з'їжджає, мінімум за три місяці до виїзду. Може, звичайно, виїхати і раніше, але платити доведеться все одно за три місяці.

А ось якщо договір про найм квартири (або будинку) розривається з ініціативи власника житла, то мешканець, який знімав квартиру більше шести років, не обов'язково повинен звільнити її через три місяці: він може ще півроку жити в ній і спокійно шукати нове житло. Якщо господар житла хоче прискорити цей процес, то йому доведеться домовитися з мешканцем (наприклад, заплатити йому відступні).

Олівер Зонс із Кельна вісім разів переїжджав на нову квартиру

Олівер Зонс із Кельна вісім разів переїжджав на нову квартиру

Знайти фірму для перевезення речей на нову квартиру і майстрів по збірці-розбиранні меблів в Німеччині легко. Пропозицій дуже багато. Є, наприклад, кілька спеціалізованих сайтів в інтернеті. Напевно, найбільший з них - портал MyHammer. Ви публікуєте оголошення із зазначенням необхідних послуг, а різні фірми, майстри, столяри, малярі і так далі пропонують свою ціну. Це своєрідна біржа (або, якщо хочете, щось на зразок заставного аукціону) на надання послуг.

Звичайно, не треба ганятися тут за дуже низькими цінами, краще ретельно вивчити відгуки інших клієнтів про тих, хто пропонує виконати необхідну роботу. Ну, і, звичайно, необхідно переконатися в тому, що фірма з організації переїзду має відповідні сертифікати. Може бути, що у неї немає страховки на той випадок, якщо з вини її вантажників буде пошкоджено меблі або дорога побутова техніка. У такому разі ви замучитеся відсуджувати через адвокатів компенсацію за завдану вам шкоду.

Хто перевіз Олівера на нову квартиру

На оголошення Олівера про майбутній переїзд відгукнулися понад десяток фірм. Ціни запропонованих ними послуг коливалися від 600 до 1200 євро. Чому така велика різниця в ціні? Одна з причин - висока конкуренція. Причому, з'являється багато нових фірм, які намагаються зайняти свою нішу в цьому бізнесі, здобути популярність, тому вони починають з більш низьких цін. Загалом вартість переїзду залежить від багатьох факторів - перш за все, від того, скільки треба перевозити і на яку відстань. Важливу роль при цьому відіграють поверх і наявність ліфта.

У своєму оголошенні на порталі MyHammer Олівер вказав, що у нього буде 35 стандартних картонних коробок з речами і посудом, шафа, кухонний стіл з чотирма стільцями, комод, два телевізори, дзеркала, книжковий стелаж, меблі для ванної, кілька картин, музичний центр і ліжко. Він обрав не найдешевшу пропозицію, а вирішив зупинитися на золотій середині. Переїзд коштував 730 євро, плюс 10 відсотків чайових. У фірми були необхідні страховки і хороші відгуки від клієнтів.

Найважче перевозити з квартири на квартиру великогабаритні меблі

Найважче перевозити з квартири на квартиру великогабаритні меблі

Вантажівка з двома робочими під'їхала о сьомій ранку, і вже до полудня всі речі були перевезені на нову квартиру. Хлопці, які виявилися вихідцями з Росії, в короткому інтерв'ю DW розповіли, що в цьому бізнесі багато мігрантів. "Німці не дуже-то люблять тягати важкі речі, надриваючи спини. У них і ціни вище, тому що більше техніки, наприклад, підйомників і візків, які цілком можуть замінити людські м'язи. А за техніку доводиться платити більше", - пояснив один з хлопців на ім'я Артем.

Протокол передачі житла

Übergabeprotokоll, українською - протокол передачі житла, - другий за важливістю документ після договору про оренду квартири. У нього вноситься інформація про стан квартири, чи треба робити ремонт або він вже зроблений тощо. Дефекти, які помічені до або в момент передачі квартири, треба вносити в цей протокол, щоб потім, під час виїзду з квартири, орендарю не довелося брати за них відповідальність.

У протоколі передачі житла також фіксуються показники лічильників електроенергії, витрати води і кількість ключів, переданих новому наймачеві, технічний стан електроприладів і кухонного обладнання, якщо квартира здається разом з вбудованою кухнею. Протокол грає важливу роль у разі повернення господарем житла застави, яка вноситься орендарем на випадок будь-яких неполадок і пошкоджень. Зазвичай застава становить три місячні квартплати без урахування вартості комунальних послуг. Господар житла зобов'язаний відкрити спеціальний рахунок в банку, на який вноситься ця застава, відсотки з неї, в разі наявності, також отримує мешканець.

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Квартиранти у Німеччині: більше прав, ніж обов'язків (04.09.2019)

  • Підставки для яєць

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Підставки для яєць

    Справжній німецький сніданок передбачає відварене яйце. Для яєць використовують спеціальні підставки, які бувають керамічними, пластиковими, металевими. Крім того, на столі часто можна зустріти ще й спеціальний прилад з довжелезною назвою - "Eierschalensollbruchstellenverursacher". Ця назва дослівно перекладається так: інструмент, який відрізає яєчну шкарлупу в потрібному місці.

  • Пляшки, які німці здають на переробку

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Пляшки, які німці здають на переробку

    Німці серйозно ставляться до переробки сміття, особливо коли йдеться про скляні та пластикові пляшки, за які довелось заплатити заставу. Їх збирають вдома, а потім відносять у супермаркет, де здають за готівку. За одну таку пляшку можна отримати 8 або 25 центів. Це невеликі гроші, але, попри це, і бідні, й заможні збирають пляшки, аби потім їх здати й отримати заставу назад.

  • Кухонні рушники

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Безліч рушників на всі випадки життя

    У типовій німецькій кухні ви знайдете безліч кухонних рушників. Попри те, що зараз є багато різноманітних варіацій, німці все ж таки надають перевагу класичним варіантам, а саме - рушникам у клітинку.

  • Різноманітні миючі засоби

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Різноманітні миючі засоби

    Якщо ви пролили щось всередині німецької оселі, нічого страшного. В господарстві знайдуться миючі засоби для буквально кожної поверхні - скла, плитки, кераміки, дерева, штучного дерева, металу - і навіть спеціальний засіб для чистки електричної плити.

  • Person using a toilet brush (Colourbox)

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Туалетна щітка

    Туалетні щітки, звичайно, є й в інших країнах. Тільки от у Німеччині - принаймні так здається - ними користуються значно частіше. Гостям німці не втомлюються пояснювати, що туалетні щітки використовуються не лише раз на тиждень під час миття туалету, а щоразу після його відвідування. Можливо це пов'язано з особливістю німецьких унітазів, форма яких не завжди дозволяє відразу вимити їх водою.

  • Книжкові полиці

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Книжкові полиці

    Німці, як правило, не вихваляються своїми статками. Винятком є однак домашня бібліотека. Практично в кожній німецькій оселі можна побачити заставлені книжками під саму стелю книжкові полиці: філософські твори, мистецькі альбоми, бестселери, біографії… Які з книжок справді були прочитані, це вже таємниця господаря.

  • Теки для документів

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Теки для документів

    На полицях поруч з книжками звичайно ще залишається місце й для тек з документами. Як правило, йдеться про теки-реєстратори. У них німці зберігають свідоцтва, податкові декларації (їх слід зберігати десять років), контракти, рахунки, страхові договори. Усе розсортовано й підшите в різних теках - часто різного кольору.

  • Жалюзі

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Жалюзі

    Німці ревно ставляться до захисту власної приватної сфери. Свідченням цьому є популярні в Німеччині жалюзі на вікнах та балконних дверях. Жалюзі не лише захищають від сонця, холоду, а роллети ще й від злодіїв, але також від цікавих поглядів сусідів. Щонайменше гардини є на вікнах кожної німецької оселі.

  • Домашні пантофлі

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    Домашні капці

    Капці, безперечно, є типовими не лише для німецьких осель. Але іноземці часто дивуються, з якою спритністю німці змінюють взуття на зручні м'якенькі пантофлі. Деякі родини тримають напоготові капці для гостей - при чому капці різних розмірів.

  • З власною ковдрою в двоспальному ліжку

    10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі

    З власною ковдрою в двоспальному ліжку

    У німецькому двоспальному ліжку не часто трапляється, коли пара ділить між собою одну велику ковдру. Як правило, кожен має власну ковдру, в яку можна затишно загорнутись. Що стосується комфорту під час сну, то тут кожен думає про себе.

    Автор: Елізабет Ґренір


 

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Переїзд у Німеччині - справа не дешева

Як німці переїжджають на нову квартиру

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