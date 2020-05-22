Як німці переїжджають на нову квартиру

Не дарма кажуть, що один переїзд подібний до двох пожеж. Нерідко меблі зі старої квартири за габаритами або з інших причин не вписуються в нову обстановку, і тому від них доводиться відмовлятися. Коли це стосується, наприклад, кухонного гарнітура, то мова йде про відчутні фінансові витрати, тому що навіть якщо новий мешканець його залишить, заплативши за нього символічну суму, для нової квартири доведеться купувати нову кухню. Правда, викидати непотрібні меблі можна в Німеччині безкоштовно: її забирає спеціальна служба.

До того ж, природно, переїзд часто пов'язаний з великим стресом, переживаннями і біганиною. У поспіху цілком можна щось забути, втратити, а то і розбити. Щоб всього цього не сталося, треба правильно організувати свій переїзд. Як це роблять німці?

Як розірвати договір про оренду і укласти новий

Мешканець Кельна Олівер Зонс (Oliver Sohns) переїхав у нову квартиру на початку березня поточного року. За його словами, в самому процесі переїзду проблем в Німеччині небагато. Але ось "документальна", якщо можна так висловитися, організація переїзду - дуже серйозна справа. Треба вирішити дві проблеми практично одночасно: розірвати стару угоду про оренду квартири і укласти нову. Якщо цього вчасно не зробити, то цілком можливо, що вам місяць-другий доведеться оплачувати дві квартири одночасно. У Німеччині закон визначає конкретні терміни для розірвання договорів - Kündigungsfrist. Квартиронаймач повинен письмово заявити господареві про те, що з'їжджає, мінімум за три місяці до виїзду. Може, звичайно, виїхати і раніше, але платити доведеться все одно за три місяці.

А ось якщо договір про найм квартири (або будинку) розривається з ініціативи власника житла, то мешканець, який знімав квартиру більше шести років, не обов'язково повинен звільнити її через три місяці: він може ще півроку жити в ній і спокійно шукати нове житло. Якщо господар житла хоче прискорити цей процес, то йому доведеться домовитися з мешканцем (наприклад, заплатити йому відступні).

Олівер Зонс із Кельна вісім разів переїжджав на нову квартиру

Знайти фірму для перевезення речей на нову квартиру і майстрів по збірці-розбиранні меблів в Німеччині легко. Пропозицій дуже багато. Є, наприклад, кілька спеціалізованих сайтів в інтернеті. Напевно, найбільший з них - портал MyHammer. Ви публікуєте оголошення із зазначенням необхідних послуг, а різні фірми, майстри, столяри, малярі і так далі пропонують свою ціну. Це своєрідна біржа (або, якщо хочете, щось на зразок заставного аукціону) на надання послуг.

Звичайно, не треба ганятися тут за дуже низькими цінами, краще ретельно вивчити відгуки інших клієнтів про тих, хто пропонує виконати необхідну роботу. Ну, і, звичайно, необхідно переконатися в тому, що фірма з організації переїзду має відповідні сертифікати. Може бути, що у неї немає страховки на той випадок, якщо з вини її вантажників буде пошкоджено меблі або дорога побутова техніка. У такому разі ви замучитеся відсуджувати через адвокатів компенсацію за завдану вам шкоду.

Хто перевіз Олівера на нову квартиру

На оголошення Олівера про майбутній переїзд відгукнулися понад десяток фірм. Ціни запропонованих ними послуг коливалися від 600 до 1200 євро. Чому така велика різниця в ціні? Одна з причин - висока конкуренція. Причому, з'являється багато нових фірм, які намагаються зайняти свою нішу в цьому бізнесі, здобути популярність, тому вони починають з більш низьких цін. Загалом вартість переїзду залежить від багатьох факторів - перш за все, від того, скільки треба перевозити і на яку відстань. Важливу роль при цьому відіграють поверх і наявність ліфта.

У своєму оголошенні на порталі MyHammer Олівер вказав, що у нього буде 35 стандартних картонних коробок з речами і посудом, шафа, кухонний стіл з чотирма стільцями, комод, два телевізори, дзеркала, книжковий стелаж, меблі для ванної, кілька картин, музичний центр і ліжко. Він обрав не найдешевшу пропозицію, а вирішив зупинитися на золотій середині. Переїзд коштував 730 євро, плюс 10 відсотків чайових. У фірми були необхідні страховки і хороші відгуки від клієнтів.

Найважче перевозити з квартири на квартиру великогабаритні меблі

Вантажівка з двома робочими під'їхала о сьомій ранку, і вже до полудня всі речі були перевезені на нову квартиру. Хлопці, які виявилися вихідцями з Росії, в короткому інтерв'ю DW розповіли, що в цьому бізнесі багато мігрантів. "Німці не дуже-то люблять тягати важкі речі, надриваючи спини. У них і ціни вище, тому що більше техніки, наприклад, підйомників і візків, які цілком можуть замінити людські м'язи. А за техніку доводиться платити більше", - пояснив один з хлопців на ім'я Артем.

Протокол передачі житла

Übergabeprotokоll, українською - протокол передачі житла, - другий за важливістю документ після договору про оренду квартири. У нього вноситься інформація про стан квартири, чи треба робити ремонт або він вже зроблений тощо. Дефекти, які помічені до або в момент передачі квартири, треба вносити в цей протокол, щоб потім, під час виїзду з квартири, орендарю не довелося брати за них відповідальність.

У протоколі передачі житла також фіксуються показники лічильників електроенергії, витрати води і кількість ключів, переданих новому наймачеві, технічний стан електроприладів і кухонного обладнання, якщо квартира здається разом з вбудованою кухнею. Протокол грає важливу роль у разі повернення господарем житла застави, яка вноситься орендарем на випадок будь-яких неполадок і пошкоджень. Зазвичай застава становить три місячні квартплати без урахування вартості комунальних послуг. Господар житла зобов'язаний відкрити спеціальний рахунок в банку, на який вноситься ця застава, відсотки з неї, в разі наявності, також отримує мешканець.

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