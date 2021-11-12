Зміна клімату: як на Мальдівах вуглекислий газ під водою утримують (10.11.2021)

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Морські трави уловлюють СО2 значно швидше, ніж тропічні ліси. Тому збереження підводних лук має неабияке значення, щоб запобігти глобальному потеплінню.
Про кліматичні зміни зараз говорять усі - у тому числі через саміт COP26 у Глазго. У графіках DW - важливі факти про те, як вже змінилася наша планета.
Генеальний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "драматичною" кліматичну ситуацію, що склалася у світі, і закликав країни вжити рішучих заходів.
Австралія охоплена масштабними лісовими пожежами уже кілька місяців, ризик займань зростає у всьому світі. Температура і зміни клімату сприяють дедалі більш нищівній дії вогню. Головна причина - людський фактор.
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