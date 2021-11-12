 Зміна клімату: як на Мальдівах вуглекислий газ під водою утримують (10.11.2021) | Усі сюжети | DW | 10.11.2021

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Зміна клімату: як на Мальдівах вуглекислий газ під водою утримують (10.11.2021)

Морські трави уловлюють СО2 значно швидше, ніж тропічні ліси. Тому збереження підводних лук має неабияке значення, щоб запобігти глобальному потеплінню.

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