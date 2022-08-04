Як гатять HIMARS з пшеничних полів (04.08.2022)

Битва волі: військові аналітики про наказ Зеленського повернути південь України

Зеленський наказав армії України відвоювати південь країни. DW дізналася у військових аналітиків зі США, чи можна цього досягти, що може перешкодити ЗСУ і яку роль відіграє американська зброя, надана Києву.