Як гатять HIMARS з пшеничних полів (04.08.2022)

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Горить вогонь, тече вода і працює HIMARS. На це можна дивитися вічно… ЗСУ показали свою роботу.
В оновленому переліку наданого Україні німецького озброєння з'явилися САУ Panzerhaubitzen 2000, 155-мм артилерійські снаряди, протидронові гармати та сенсори, а також автоінжектори.
152-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події понеділка, 25 липня.
156-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 29 липня.
Зеленський наказав армії України відвоювати південь країни. DW дізналася у військових аналітиків зі США, чи можна цього досягти, що може перешкодити ЗСУ і яку роль відіграє американська зброя, надана Києву.
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