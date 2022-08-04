 Як гатять HIMARS з пшеничних полів (04.08.2022) | Усі сюжети | DW | 04.08.2022

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Усі сюжети

Як гатять HIMARS з пшеничних полів (04.08.2022)

Горить вогонь, тече вода і працює HIMARS. На це можна дивитися вічно… ЗСУ показали свою роботу.

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