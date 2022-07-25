Як діти грають "у війну" на саморобному блокпості

25.07.2022 25 липня 2022 р.

11-річні Максим та Андрій вирішили теж захищати країну та рідних і служать на саморобному блокпості під Харковом. Зброя - пластикова. Сусід зробив хлопчикам маленьку іграшкову гармату, а солдати дали їм кілька прапорів.