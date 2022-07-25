Як діти грають "у війну" на саморобному блокпості

СуспільствоУкраїнаЯк діти грають "у війну" на саморобному блокпостіTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїна25.07.202225 липня 2022 р.11-річні Максим та Андрій вирішили теж захищати країну та рідних і служать на саморобному блокпості під Харковом. Зброя - пластикова. Сусід зробив хлопчикам маленьку іграшкову гармату, а солдати дали їм кілька прапорів. https://www.dw.com/uk/yak-dity-hraiut-u-viinu-na-samorobnomu-blokposti/video-62582152Реклама