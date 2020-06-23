Як бухгалтер створив культову бабусю

Фіктивна бабуся Ренате Берґманн стала в Німеччині популярним феноменом не тільки соціальних мереж.
Акторка Анке Зіфкен у ролі Twitter-бабусі Ренате Берґманн
Все почалося в грудні 2013 року на сімейному святкуванні Різдва. Нині 45-річний письменник, а тоді зовсім ще не письменник, а просто бухгалтер Торстен Роде (Torsten Rohde), трохи занудьгувавши в атмосфері домашнього затишку, почав постити у соціальній мережі Twitter репліки родичів, які сиділи за святковим столом. Наступного дня вранці, як стверджує Роде у відео на своєму авторському сайті, користувачі соціальної мережі коротких повідомлень просигналізували бурхливе захоплення і зажадали продовження хроніки.
Так у Ренате Берґманн (Renate Bergmann) з'явився власний акаунт у Twitter, і за сім наступних після її "народженням" років вигадана бабуся з Берліна здобула в Німеччині культовий статус. Коли Ренате Берґманн не публікує вранці нове повідомлення, вулик Twitter тут же починає гудіти і питати, чи не потрібно викликати їй "швидку допомогу". "Це трохи втомлює", - зізнається в інтерв'ю агенції dpa творець культової бабусі Торстен Роде. Тому Роде завжди намагається якомога раніше вранці твітнути від бабусі вітання її понад 55 тисячам шанувальників.
Ренате Берґманн - популярний феномен не тільки соціальних мереж. Написані від її особи книги належать до бестселерів. Нещодавно вийшла історія про карантин під час пандемії COVID-19 "Dann bleiben wir eben zu Hause!" ("Тоді сидітимемо вдома!") і в якийсь момент за кількістю проданих примірників навіть випередила всі інші бестселери.
Народжена в Twitter
Ренате Берґманн - 82 роки, родом вона зі Східної Німеччини, в дівоцтві носила прізвище Штрелеманн. Після війни розбирала руїни зруйнованих німецьких міст, все життя пропрацювала на німецькій залізниці. Заміжня була чотири рази, всіх чотирьох чоловіків ховала на різних кладовищах, проживає на заході Берліна, в районі Шпандау. Єдина дочка живе на заході Німеччини, в Берліні у неї є друзі і знайомі. Троюрідний племінник навчив Берґманн користуватися "мобілкою" і "розкладним комп'ютером". Бабуся не нудьгує і щосили постить через свій акаунт в Twitter.
За сім років віртуального існування в житті Ренате Берґманн сталося стільки всього, що цього вистачило не тільки не регулярні пости в соціальній мережі, а й традиційні паперові книги, яких опубліковано вже понад десяток. І в усіх цих публікаціях бабуся залишається вічно молодою. "Коли Ренате Берґманн народилася в Twitter, їй було 82 роки. Коли я написав першу книжку про неї, їй, звичайно, теж було 82, - згадує Торстен Роде. - Взагалі-то, вона повинна старіти. Але я вирішив, що вона буде як Пеппі Довгапанчоха, яка назавжди залишається маленькою дівчинкою, хоча зараз їй вже 75 років".
Творець культової бабусі Торстен Роде
Спонтанні твіти на злободенні теми
Роде дозволяє Ренате писати в Twitter так, як пишуть справжні живі люди, з помилками і в різному настрої. "Все абсолютно спонтанно", - запевняє автор. Твіти його героїні народжуються без попередньої підготовки, а теми підказує повсякденне життя. Так з'явився твіт про віконні рами, які миють тільки в тих місцях, які видно оку, або твіти про правих екстремістів і теорії змов. "Бути порядним і проти правого радикалізму не має нічого спільного з політикою, це справа принципів і внутрішніх переконань", - пояснює Роде появу політичних тем в твіті своєї фіктивної героїні.
Його бабуся дивується з того, "яку ж нісенітницю пишуть в цій "інтермережі", і радіє свободі слова: "Знаєте, у нас, можливо, не все ідеально. Але кожному дозволено говорити те, що він думає, чи то про поганого співака, або про кухаря без м'яса. І ми з цим справляємося, без солдатів на вулицях. Якщо подумати, то непогано тут у нас!" Користувачі активно і схвально лайкають.
З Twitter до книгарні
Стрімкий успіх Ренате Берґманн в соціальних мережах привернув увагу видавництв. Торстен Роде спочатку сумнівався: "Я вивчав бізнес, працював бухгалтером в маленькому містечку. Книги писати уявлялося мені чимось утопічним і неймовірним". Важко було перемкнутися з формату короткого повідомлення на формат книги і "заповнити всі ці білі аркуші в моніторі комп'ютера суцільною історією", - згадує нині відомий в Німеччині письменник.
Успіх прийшов швидко - з першої ж книги про культову стареньку "Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker" ("Я не солодка, у мене просто цукор" (діабет. - Ред.), опублікованої 2014 року. З Twitter Ренате Берґманн перейшла вже на театральну сцену (на заголовному фото - актриса Анке Зіфкен (Anke Siefken) в ролі культової бабусі) і, можливо, з'явиться на кіноекранах. Про це конкретно говорити поки зарано, демонструє обережність її творець, але культову стареньку питання часу не лякає, вона, як і Пеппі Довгапанчоха, не старіє.
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"Мігрант" / "The Migrant"
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"Не бути" / "Nichtsein"
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Конкурс краси
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