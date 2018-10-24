WWF: Через вплив людини кількість диких тварин скоротилася на 60 відсотків

Кількість диких тварин на планеті в період з 1970 до 2014 року скоротилася на 60 відсотків - передусім через влив людини. Про це йдеться у звіті Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), представленому у вівторок, 30 жовтня, у Берліні та Женеві. Звіт Living Planet Report природозахисна організація оприлюднює кожні два роки.

"Скорочення кількості тварин та зменшення середовища існування є індикатором надзвичайного тиску, який ми чинимо на планету", - заявив генеральний директор WWF International Марко Ламбертіні під час представлення звіту в Женеві, цитує агенція KNA.

Основною причиною такого безпрецедентного скорочення кількості диких тварин, за даними WWF, є втрата середовища існування, зокрема через сільське господарство, гірничодобувну промисловість, розростання міст. Також цьому сприяють надмірне використання ґрунтів, надмірний вилов риби в морях та забруднення водойм пластиком.

Від наслідків такого впливу особливо потерпає тропічний кліматичний пояс, як от у Центральній та Південній Америці. Там скорочення кількості ссавців, птахів, риб, амфібій і рептилій становить навіть 89 відсотків. Біорізноманіття Європи в WWF також вбачають під сильним тиском. "Перед нашим будинками постали монотонні агроландшафти без лугових птахів, метеликів, диких бджіл та жаб", - вказується у звіті екологічної організації з огляду на аграрну політику ЄС.

Автори доповіді наголошують, що своїми діями люди руйнують засоби власного існування. Вони закликають, зокрема, дотримуватися екологічних стандартів щодо імпортованих аграрної продукції та мінеральної сировини у всьому ЄС, а також створити міжнародний фонд збереження лісів з річним бюджетом у щонайменше 100 мільйонів євро.

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