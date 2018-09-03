 WSJ повідомляє про дозвіл Асада на хіматаку в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2018

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Новини

WSJ повідомляє про дозвіл Асада на хіматаку в Ідлібі

На випадок застосування силами Асада хімічної зброї в Ідлібі США готують відповідні політичні або економічні заходи, заявили в Білому домі.

Провінція Ідліб (фото з архіву)

Провінція Ідліб (фото з архіву)

Президент Сирії Башар Асад схвалив застосування хлору під час наступу на провінцію Ідліб. Про це увечері у неділю, 9 вересня, повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на представників влади США.

Як повідомляє видання, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ще не визначився, які саме події навколо Ідлібу можуть призвести до заходів у відповідь з боку США, але Пентагон готує варіанти військових рішень. Водночас високопоставлений співробітник адміністрації Трампа заявив WSJ, що "ми не говорили, що США стали б використовувати у відповідь на наступ (на Ідліб. - Ред.) військову силу".

Він також повідомив, що у Вашингтона "існують різні варіанти того, як ми могли б відповісти, якщо Асад зробить цей нерозумний і небезпечний крок", зоерама є також політичні та економічні інструменти впливу. Так, на можливу хіматаку в Ідлібі Вашингтон може відреагувати, наприклад, запровадженням санкцій проти сирійських чиновників, інформує WSJ.

Нагадаємо, що Ідліб, де проживають близько 3,5 мільйона осіб, є останнім форпостом противників режиму сирійського президента Асада. На початку вересня президенти Ірану, Росії та Туреччини погодилися співпрацювати, аби стабілізувати ситуацію в Ідлібі.

Як повідомлялося раніше, 8 вересня сирійські урядові війська та російські союзники завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці. Літаки здійснили близько 90 повітряних атак, мішенню яких були передусім позиції повстанців. 

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Білий дім пригрозив Асаду відповіддю у разі застосування хімзброї в Ідлібі

У разі застосування Дамаском хімічної зброї під час наступу на контрольовану повстанцями провінцію Ідліб Вашингтон та його союзники одразу відреагують "належним" чином, попередили в Білому домі. (05.09.2018)  

Президенти Ірану, РФ та Туреччини заявили, що співпрацюватимуть щодо Ідліба

Лідери трьох країн домовились далі тісно співпрацювати для того, щоб стабілізувати ситуацію в сирійському Ідлібі. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту у Тегерані. (07.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

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