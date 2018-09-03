WSJ повідомляє про дозвіл Асада на хіматаку в Ідлібі

Президент Сирії Башар Асад схвалив застосування хлору під час наступу на провінцію Ідліб. Про це увечері у неділю, 9 вересня, повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на представників влади США.

Як повідомляє видання, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ще не визначився, які саме події навколо Ідлібу можуть призвести до заходів у відповідь з боку США, але Пентагон готує варіанти військових рішень. Водночас високопоставлений співробітник адміністрації Трампа заявив WSJ, що "ми не говорили, що США стали б використовувати у відповідь на наступ (на Ідліб. - Ред.) військову силу".

Він також повідомив, що у Вашингтона "існують різні варіанти того, як ми могли б відповісти, якщо Асад зробить цей нерозумний і небезпечний крок", зоерама є також політичні та економічні інструменти впливу. Так, на можливу хіматаку в Ідлібі Вашингтон може відреагувати, наприклад, запровадженням санкцій проти сирійських чиновників, інформує WSJ.

Нагадаємо, що Ідліб, де проживають близько 3,5 мільйона осіб, є останнім форпостом противників режиму сирійського президента Асада. На початку вересня президенти Ірану, Росії та Туреччини погодилися співпрацювати, аби стабілізувати ситуацію в Ідлібі.

Як повідомлялося раніше, 8 вересня сирійські урядові війська та російські союзники завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці. Літаки здійснили близько 90 повітряних атак, мішенню яких були передусім позиції повстанців.