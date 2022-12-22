Стипендій для зарубіжних письменників у Німеччині побільшає

Німецький ПЕН-центр зможе запрошувати до Німеччини ще більше письменників, які з тих чи інших причин не можуть працювати на батьківщині.

Німецький ПЕН-центр зможе запрошувати до Німеччини ще більше письменників, які з тих чи інших причин не можуть працювати на батьківщині. Уповноважена уряду з питань культури та ЗМІ Клаудіа Рот (Claudia Roth) пообіцяла виділити додаткове фінансування на програму Writers-in-Exile, і в майбутньому ПЕН-центр зможе надавати тимчасовий притулок та стипендії одночасно 15 письменникам.

Цьогоріч за програмою Writers-in-Exile до Німеччини приїхали нові стипендіати з Уганди, Ірану, Південного Судану, Білорусі та Зімбабве. Крім того, спеціальну стипендію було надано українській письменниці Євгенії Спащенко. Російською мовою вона пише притчі та казки для дорослих, веде блог, подкаст, проводить семінари з письменницької майстерності. До Німеччини Спащенко приїхала в липні 2022 року і зараз працює над створенням роману про війну, життя в бігах та мистецтві.

Білорусь серед стипендіатів програми Writers-in-Exile представляє Дмитро Вишньов - письменник та видавець. На батьківщині, якщо він туди повернеться зараз, йому загрожує тюремне ув'язнення. Незалежне видавництво "Галіяфи", засновником якого він є та яке пропрацювало майже 15 років, довелося цього року закрити. Тепер Вишньов живе та працює в Німеччині.

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У рамках програми Writers-in-Exile переслідуваним авторам надається мебльована квартира терміном на три роки та щомісячна стипендія. Крім того, німецький ПЕН-центр знайомить письменників із їхніми колегами, а також із видавцями, пропонує можливості для виступу перед публікою. ПЕН-центр допомагає з публікацією нових текстів. Від 1999 року тимчасовий притулок у ФРН за програмою отримали близько 60 письменників.