WP: Зеленська відхилила запрошення Вашингтона через Навальну

Як пише WP, перша леді не візьме участь у зверненні Байдена до Конгресу нібито через запрошення на захід Навальної. Водночас в ОП пояснили відмову накладкою графіків.

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США до Конгресу - нібито через те, що її хотіли посадити поруч з Юлією Навальною. Про це ввечері вівторка, 5 березня, написало видання The Washington Post .

Як вказує видання, Зеленська відмовилась від одного з найпочесніших заходів у Вашингтоні, "підкресливши складну політику, з якою стикається її країна, охоплена війною".

За даними джерел WP, плани Білого дому полягали в тому, щоб посадити першу леді Джилл Байден поруч із Зеленською та Юлією Навальною, вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у лютому."Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору президенту Росії Володимиру Путіну, стане потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу", - пише видання.

Але, за словами джерел видання, знайомих з перебігом дискусій у Києві, потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в українців. Зокрема, через минулі заяви Навального про належність незаконно анексованого Криму до РФ.

Як заявив офіційний представник Білого дому, рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з накладками у розкладі, і скерував подальші запитання до офісу Зеленської, додавши, що розсадка - це деталь, яка завершується ближче до кінця процесу організації заходу.

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ОП: Зеленської не буде через накладання графіків

В Офісі президента України натомість підтвердили, що посольство України у Вашингтоні отримало запрошення для Зеленської та пояснили відмову "накладанням графіків".

"Через заплановані заходи, зокрема запланований візит до Києва вихованців дитячого будинку, перша леді, на жаль, не зможе взяти участь у заході", - цитує видання ОП.

Крім того, як пише WP, від участі в заході відмовилася і вдова Юлія Навальна. Її речниця Кіра Ярмиш пояснила це втомою та потребою у відновленні через роз'їзди протягом останніх двох тижнів.

За словами одного американського чиновника, Білий дім, ймовірно, не інформував Київ про те, що Навальна вирішила відмовитися від участі. Водночас це не єдина проблема для Києва, вказує видання.

Київ намагається уникати тісної співпраці з Байденом?

Оскільки Україна шукає додаткової допомоги США у сфері безпеки, Київ намагався уникати подальшої політизації воєнних дій та занадто тісної співпраці з Байденом.

"Наразі Україна відчайдушно лобіює серед республіканців у Палаті представників, щоб вони дозволили провести голосування щодо пропозиції Байдена про допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів - пакет, проти якого виступає вірогідний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп", - вказує WP та додає, що Україна не хоче образити республіканців, представник яких може очолити Білий дім наступного року, залежно від результатів виборів у листопаді.

Представник Білого дому повідомив, що у своєму виступі 7 березня Байден закликатиме республіканців у Палаті представників ухвалити рішення про фінансування України "якнайшвидше".

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