WP: США закликають Київ показати готовність до переговорів

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 6 листопада (час київський).

++11:22++

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти в Миколаївській області, у ніч на неділю підтверджено влучення в об'єкт промислової інфраструктури, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Уночі, 6 листопада, з 02:05 ворог завдавав ударів по населеному пункту Галицинівської громади. Влучення в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. У ньому уточнюється, що вночі 6 листопада (близько 2 години) окупанти також вели вогонь за межами населеного пункту Широківської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

++11:00++

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв застеріг від ігнорування загрози застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. "Президенту Росії Володимиру Путіну треба сказати, що застосування ядерної зброї не є варіантом", - заявив Макеєв в інтерв'ю німецькому Funke Media Group. На думку посла, Росії потрібно протистояти з позиції сили, "інакше Москва завжди буде йти далі". Макеєв зазначив, що після анексії Криму Німеччина боялася провокувати Росію. В результаті Україна була залишена наодинці, "і що з цього вийшло, ми бачимо зараз", зауважив дипломат.

++10:17++

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що перемога України у війні проти Росії зможе забезпечити сталий розвиток і добробут цивілізованого світу. А сама РФ, яку Єрмак назвав "російською терористичною автократією з комплексами радянщини", на його думку, більше не має існувати.

++09:54++

У британській розвідці вважають, що звільнення російського генерал-полковника Олександра Лапіна з посади командувача військами Центрального військового округу Росії може бути спробою відвести провину від російського вищого керівництва РФ за провальні операції під час війни проти України. Також у Лондоні нагадали, що командувачі Східного, Південного та Західного військових округів були замінені на початку цього року. "Ці звільнення є прикладом звинувачення вищих російських військових командирів за невдачі в досягненні російських цілей на полі бою. Частково це, ймовірно, є спробою відвести провину від російського вищого керівництва", - заявили у британській розвідці. Там нагадали, що Лапіна, якого днями замінив на посаді генерал-майор Олександр Ліньков, широко критикували за низьку результативність на полі бою в Україні як лідер Чечні Рамзан Кадиров, так і засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин.

Обмеження електропостачання у Києві і низці областей

++09:04++

У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях у неділю будуть обмеження електропостачання через застосовані у цей день графіки погодинних відключень. "Сьогодні, 6 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень", - повідомили в "Укренерго". У компанії нагадали, що обмеження споживання електрики необхідні, "щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій" після російських ударів.

++08:32++

Київська міська влада не виключає відключення тепла та електрики в столиці, тому готується до різних сценаріїв, заявив мер міста Віталій Кличко. "Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - сказав Кличко в ефірі національного телемарафону у суботу. Також, за його словами, у Києві підготували великі запаси їжі, води, палива й генераторів та працюватимуть пункти обігріву.

++08:20++

Російські окупанти продовжують насильницьке вивезення населення з контрольованих ними частин Херсонської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у неділю. За його даними, так званій "евакуації" підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. Так, з населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять в окупований Крим з подальшим переселенням на територію РФ, зазначається у зведенні. При цьому росіяни лякають місцевих розсилкою повідомлень з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. Водночас в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів, зауважують в Генштабі.

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Загалом за минулу добу росіяни завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів по території України, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. ЗСУ натомість відбили атаки РФ в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.

++08:15++

Протягом суботи внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще 3 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 5 листопада росіяни вбили 1 цивільного в Донецькій області - у Торецьку. Ще 3 людини в області отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram в неділю.

++08:11++

Унаслідок нічного удару по житловому кварталу у Запоріжжі загинула одна людина, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. "Ворожі обстріли зруйнували будівлю цивільної інфраструктури і, за попередніми даними, на превеликий жаль, забрали життя однієї людини", - написав Куртєв у Telegram в неділю вранці.

ЗМІ: Вашингтон закликає Київ показати готовність до переговорів

++08:02++

Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно закликає Київ продемонструвати відкритість до переговорів з РФ, повідомляє видання The Washington Post із посиланням на джерела. Прохання американських чиновників не спрямоване на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів, зауважують співрозмовники видання. Натомість вони називають це скоріше продуманою спробою забезпечити підтримку уряду в Києві з боку інших держав, які стикаються з тим, що виборці у них бояться тривалої війни. Як пише WP, офіційні особи США поділяють думку українських колег про несерйозне ставлення президента РФ Володимира Путіна до переговорів, водночас визнають, що позиція президента України Володимира Зеленського щодо неможливості переговорів з Путіним викликала занепокоєння в частині Європи, Африки та Латинської Америки, де "руйнівний вплив війни на доступність та вартість продовольства та палива відчувається найгостріше".

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++07:46++

Російські окупанти 8 разів обстріляли з реактивної та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади у Нікопольському районі, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "У Мирівській громаді понівечені з півдесятка приватних будинків, господарські споруди, автівки та газогони. 9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням", - написав Резніченко у Telegram в неділю вранці. Внаслідок обстрілу в Нікополі постраждали кілька багатоповерхових і приватних будинків, а також меблеве виробництво, транспортне підприємство, газопроводи та лінії електропередач.

++07:30++

МЗС Румунії виступило із заявою, в якій відкинуло твердження президента РФ Володимира Путіна, які "помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України". Міністерство назвало агресивну війну Росії серйозним і "грубим порушенням принципів міжнародного права, зокрема суверенітету і територіальної цілісності України", заявивши, що Румунія підтверджує свою тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. У промові з нагоди Дня народної єдності Путін заявив, що сусідні з Україною країни, зокрема йшлося про Польщу та Румунію, нібито хочуть "поглинути" її.

++07:15++

Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відновлено через два дні після того, як її було відключено від електромережі через обстріли, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. За його словами, обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС було відремонтовано, і 4 листопада вдень почалося повторне підключення. Гроссі знову закликав до створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції, щоб запобігти можливості ядерної аварії. "Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Ми повинні діяти, поки не стало занадто пізно", - заявив він.