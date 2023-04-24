WP: США переконали Україну не завдавати удару по Москві

Згідно з цим звітом, керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Кирило Буданов доручив одному з офіцерів готуватися до масштабних ударів 24 лютого, зокрема передбачалося атакувати Новоросійськ, де розташована одна з баз Чорноморського флоту РФ.
Це б стало великою символічною операцією, що продемонструвала б здатність України завдати удару вглиб ворожої території, зазначає видання. В іншому таємному документі, який 22 лютого поширило Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США, зазначається, що ГУР "на прохання Вашингтона погодилося відкласти удар" по Москві, зазначає WP.
Буданов відмовився давати коментар для The Washington Post. Американські офіційні особи також не прокоментували витік документів, які стосуються можливого удару України по Росії у річницю початку війни. Видання також нагадує, що через тиждень після річниці Москва публічно звинуватила Київ у спробі завдання ударів безпілотниками по інфраструктурі в Росії, в тому числі поблизу російської столиці.
Крім того, журналісти вказали й на той факт, що ГУР розробила плани таємних атак на російські сили в Сирії з використанням допомоги курдів. Хоч президент України Володимир Зеленський зупинив операцію, але в одному з документів розвідки детально описано, що агентура Буданова все ще в змозі проводити атаки, причетність до яких можна було б заперечити, уникаючи при цьому звинувачень на адресу українського уряду.
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