WP: США переконали Україну не завдавати удару по Москві

У першу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2023 року в Києві планували завдати ударів по Москві, пише The Washington Post із посиланням на таємний звіт Агентства національної безпеки (АНБ) США.

Згідно з цим звітом, керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Кирило Буданов доручив одному з офіцерів готуватися до масштабних ударів 24 лютого, зокрема передбачалося атакувати Новоросійськ, де розташована одна з баз Чорноморського флоту РФ.

Це б стало великою символічною операцією, що продемонструвала б здатність України завдати удару вглиб ворожої території, зазначає видання. В іншому таємному документі, який 22 лютого поширило Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США, зазначається, що ГУР "на прохання Вашингтона погодилося відкласти удар" по Москві, зазначає WP.

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Буданов відмовився давати коментар для The Washington Post. Американські офіційні особи також не прокоментували витік документів, які стосуються можливого удару України по Росії у річницю початку війни. Видання також нагадує, що через тиждень після річниці Москва публічно звинуватила Київ у спробі завдання ударів безпілотниками по інфраструктурі в Росії, в тому числі поблизу російської столиці.

Крім того, журналісти вказали й на той факт, що ГУР розробила плани таємних атак на російські сили в Сирії з використанням допомоги курдів. Хоч президент України Володимир Зеленський зупинив операцію, але в одному з документів розвідки детально описано, що агентура Буданова все ще в змозі проводити атаки, причетність до яких можна було б заперечити, уникаючи при цьому звинувачень на адресу українського уряду.

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