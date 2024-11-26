WP: Радник Трампа вимагав хабарі від кандидатів на посади

Виходець з РФ Борис Епштейн, який хоче стати спецпредставником по Україні, використовував близькість до обраного президента США, щоб отримати вигоду, показала перевірка команди юристів Трампа. Він заперечує звинувачення.

Радник Дональда Трампа Борис Епштейн вимагав щомісячні виплати у потенційних кандидатів на посади за лобіювання їхніх інтересів перед новообраним президентом США, повідомило у вівторок, 26 листопада американське видання The Washington Post (WP) із посиланням на дані внутрішньої юридичної експертизи команди республіканця.

За словами двох людей, знайомих зі звітом, останніми днями адвокати Трампа підготували гострий огляд на Епштейна, головного юриста Трампа, який, як вважається, має великий вплив на перехідний період.

Вони встановили, що серед тих, у кого Епштейн безуспішно вимагав виплат, був Скотт Бессент - кандидат Трампа на посаду міністра фінансів. "Згідно з доповіддю, через день після першої зустрічі Бессента з Трампом у лютому Епштейн запросив його на обід в готель у Палм-Біч, де Епштейн попросив щомісячну виплату в розмірі щонайменше 30 000 доларів на місяць для просування Бессента в цьому клубі", - пише видання та додає, що пізніше Епштейн попросив того інвестувати 10 мільйонів доларів у "баскетбольну лігу 3x3". Як вказується, Бессент двічі відмовлявся.

Незабаром після виборів Епштейн також звернувся до колишнього співробітника адміністрації Трампа, який зараз працює оборонним підрядником, і нібито намагався змусити того платити йому 100 тисяч доларів на місяць протягом перехідного періоду, обіцяючи лобіювання у міністерстві оборони (Пентагон).

Як повідомляється, Трамп замовив звіт після того, як з'явилися звинувачення в тому, що Епштейн просив грошей у потенційних кандидатів в уряд. В огляді Трампу рекомендують припинити роботу та близькість з Епштейном, попереджаючи про потенційний скандал і можливі висунення офіційних обвинувачень проти того.

Сам Епштейн відкидає звинувачення: "Ці фальшиві заяви є неправдивими та наклепницькими і не відволікатимуть нас від того, щоб зробити Америку знову великою".

Епштейн хотів стати посланцем Трампа по Україні

Як повідомляло раніше американське видання The New York Times, Епштейн попросив призначити себе спеціальним представником по мирному врегулюванню в Україні, бо має родичів у Росії та в Україні.

Він народився і жив до 11 років у Москві. Перешкодою для його призначення називали відсутність дипломатичного досвіду, а також обвинувачення в спробах скасувати результати виборів 2020 року в Аризоні.