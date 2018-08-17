 WP: Facebook застосовує шкалу надійності користувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2018

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Новини

WP: Facebook застосовує шкалу надійності користувачів

Інтернет-компанія Facebook почала оцінювати репутацію своїх користувачів за шкалою надійності. Так соціальна мережа бореться з поширенням фейкових новин.

Facebook

Соціальна мережа Facebook почала оцінювати своїх користувачів за шкалою надійності. Це є одним з кроків, за допомогою якого інтернет-компанія намагається боротися з поширенням фейкових новин та дезінформації, повідомило у вівторок, 21 серпня, американське видання The Washington Post.

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За словами представниці Facebook, компанія вже протягом року розробляє цю систему рейтингування користувачів, яка має полегшити прогнозування, чи варто довіряти їхнім дописам.

Тривалий час - з 2015 року - компанія покладалася на користувачів, щоб ті повідомляли про неправдиву інформацію. Менеджерка з продуктів Facebook Тесса Лайонс зауважила, що немало людей вказують на повідомлення як на фейкові тільки тому, що вони не погоджуються з ними. У інших випадках користувачі намагаються протидіяти конкретним особам чи організаціям, які поширюють матеріали в мережі.

Від нуля до одиниці

Менеджерка компанії повідомила, що надійність користувачів оцінюється за шкалою від нуля до одиниці. За її словами, ця шкала є лише одним з багатьох показників оцінювання користувачів. За даними The Washington Post, зараз невідомо, які інші критерії застосовує Facebook та чи всі користувачі ранжуються за рівнем надійності.

Як відомо, мережа Facebook останнім часом опинилася в епіцентрі низки скандалів. Зокрема, її критикували за те, що вона недостатньо протидіє поширенню фейкових повідомлень.

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