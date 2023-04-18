WP: Єгипет вирішив виробляти боєприпаси для України

За даними ЗМІ, Каїр вирішив відмовився від поставок ракет Москві, натомість погодився виробляти артилерійські боєприпаси для України. Це випливає з "витоку секретних документів" Пентагону, пише The Washington Post.

Єгипет після перемовин із США відмовився від попередніх планів щодо таємних постачань ракет РФ і натомість вирішив виробляти артилерійські боєприпаси, щоб передавати їх Україні, пише видання The Washington Post (WP), посилаючись на п’ять документів із витоку Пентагону.

Минулого тижня видання повідомило, що президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі в лютому 2023 року наказав виробити до 40 тисяч ракет для їхнього подальшого постачання в Росію. При цьому, як ідеться в матеріалі, президент вимагав тримати інформацію про виробництво та транспортування снарядів у таємниці, щоб "уникнути проблем із Заходом". Офіційний представник Каїра заперечив цю інформацію.

Нові ж документи, на які посилається WP, свідчать про те, що на початку березня президент Єгипту відмовився від планів поставок Москві, натомість схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні. Видання називає це "очевидною дипломатичною перемогою адміністрації Байдена".

"Вашингтон намагався заручитися новими прибічниками - і вкрай необхідними боєприпасами - для боротьби Києва з російськими військами. Єгипет мав намір використати свої можливості з виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передової американської військової продукції", - йдеться в одному зі "злитих" документів.

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Сумніви в правдивості документів

У низці країн вже висловлювали сумніви щодо достовірності інформації з "витоку". Так, у Великобританії заявили, що "документи" містять серйозний рівень неточності, в Південній Кореї назвали значну кількість документів сфабрикованими. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи публікацію документів, заявив про"інформаційну гру Росії".

Видання The New York Times раніше писало про вибіркову зміну даних в деяких оприлюднених файлах. Втім, як зазначає CNN, офіційні особи США називають деякі з оприлюднених документів автентичними.

В США затримали підозрюваного у "зливі" даних

Про оприлюднення секретних документів, підготовлених американськими спецслужбами, стало широко відомо 7 квітня, хоча в різних інтернет-чатах і форумах вони з'явилися раніше. Поширена секретна інформація стосується переважно війни в Україні. Це дані про постачання західних озброєнь Києву, перебіг бойових дій, позиції українських та російських військових частин та відомості про запаси боєприпасів.

13 квітня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало 21-річного службовця Повітряних сил Національної гвардії США Джека Тейшейру через "злиті" секретні матеріали.

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