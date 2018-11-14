Wizz Air відновить роботу української "доньки" у 2019 році

Угорський лоукост-авіаперевізник Wizz Air планує у 2019 році відновити роботу своєї української дочки "Візз Ейр Україна", повідомила авіакомпанія у середу, 21 листопада. "Візз Ейр Україна" має на меті отримати ліцензію українського авіаперевізника вже наступного, 2019 року ", - цитує повідомлення агентство "Інтерфакс-Україна". Wizz Air закрила українську дочірню компанію у 2015 році, продовживши обслуговування рейсів із країни угорською авіакомпанією.

Wizz Air планує інвестувати 2,5 мільярда доларів для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 та Airbus A321. "На підтвердження нашої прихильності Україні та у відповідь на високий попит споживачів Wizz готова найближчим часом суттєво збільшити обсяг інвестицій у країну", - заявив генеральний директор Wizz Air Джозеф Вараді, який 21 листопада зустрівся із президентом України Петром Порошенком.

Своєю чергою Петро Порошенко заявив, що рішення відновити роботу дочірньої компанії лоукостера є символічним і характеризує ті зміни, які відбулися за останні чотири роки в України. "Той факт, що Wizz Air готова прийняти рішення щодо відновлення діяльності дочірньої компанії, щоб податки сплачувалися в Україні, дочірня компанія володіла літаками, які материнська компанія їй передасть - набагато підвищить ефективність взаємодії з національною владою", - сказав Петро Порошенко. Він додав, що з 11 червня 2017 року до 11 червня 2018 року кількість перетинів кордону українців в бік Європейського Союзу склала 20 мільйонів, зазначається на сайті українського президента.

Авіакомпанія очікує, що відновлення роботи "Візз Ейр Україна" дасть змогу створити близько шести тисяч локальних робочих місць в прямих і в суміжних галузях. Там планують, що до 2025 року обсяг перевезених пасажирів становитиме шість мільйонів на рік.

За 10 місяців цього року Wizz Air перевезла на рейсах до та з України понад 1,2 мільйона пасажирів, що в понад два рази більше ніж за аналогічний період 2017 року. Авіакомпанія пропонує перельоти за 41 маршрутом до 12 країн із трьох українських міст - Києва, Львова та Харкова.

Рішення про закриття української "дочки" у 2015 році в керівництві авіакомпанії-лоукостера пояснили нестабільною ситуацією на Сході України та девальвацією гривні. Пізніше авіакомпанія кілька разів наголошувала на можливості відновлення роботи її "дочки" після стабілізації ситуації та в разі зростання попиту на авіаперевезення в країні.