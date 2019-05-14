 WhatsApp обмежить розсилку повідомлень від ЗМІ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.06.2019

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Економіка

WhatsApp обмежить розсилку повідомлень від ЗМІ

WhatsApp хоче дотримуватися образу суто приватного месенджера і боротиметься з масовою розсилкою новин користувачам від ЗМІ.

WhatsApp

Месенджер WhatsApp хоче обмежити для ЗМІ можливість масової розсилки повідомлень користувачам. У такий спосіб сервіс хоче захистити своїх користувачів від зловживань і підтримувати образ WhatsApp як суто приватного месенджера, йдеться у повідомлення на його офіційному сайті. Для цього уже з 7 грудня сервіс планує вживати заходів юридичного характеру проти тих, хто розсилатиме масові повідомлення або ж підтримуватиме такі дії інших.

Цей крок зачепить чимало ЗМІ, пише у вівторок, 11 червня, німецька медіакомпанія Deutschlandfunk із посиланням на портал MEEDIA. Останніми роками чимало видань і ЗМІ стали активно використовувати сервіс WhatsApp. Серед таких і німецькі Süddeutsche Zeitung та Westdeutscher Rundfunk. Швейцарська Schweizer Rundfunk стала першою німецькомовною медіакомпанією, котра, за власною інформацією, почала експериментувати з розсилкою новин за допомогою WhatsApp у 2014 році.

Загалом платформа WhatsApp, яка належить американській компанії Facebook, не передбачає можливість масової розсилки повідомлень від ЗМІ. Аби надсилати свої новини користувачам мессенджера видання звертаються до посередників, котрі так само підпадуть під нові обмеження сервісу. Раніше WhatsApp вже обмежив можливість пересилки повідомлень від окремих користувачів великій групі людей.

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Докладно

WhatsApp

WhatsApp обмежить розсилку повідомлень від ЗМІ

WhatsApp хоче дотримуватися образу приватного месенджера і боротиметься з масовою розсилкою новин користувачам від ЗМІ.  

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