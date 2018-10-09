Washington Post опублікувала останній текст зниклого журналіста Хашоггі

Газета Washington Post у четвер, 18 жовтня, опублікувала статтю саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, який зник на початку жовтня у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. У супровідному тексті редакторка газеті Карен Аттіа написала, що вже не має сподівань на те, що журналіст знайдеться живим: "The Post затримувала публікацію, оскільки ми сподівались, що Джамаль повернеться до нас, щоб ми могли відредагувати її разом. Тепер я маю визнати: цього не станеться".

У статті Хашоггі йдеться про те, що у більшості арабських країн фактично відсутня свобода слова. "Як наслідок, араби, які живуть в цих країнах, є або неінформованими, або дезінформованими. Вони не здатні адекватно вирішувати та публічно обговорювати питання, які впливають на регіон та їхнє повсякденне життя", - констатує журналіст, відзначаючи, що ситуація навряд чи зміниться найближчим часом.

Хашоггі відзначає, що навесні 2011 року у арабського світу була надія на зміни - під час так званої "арабської весни", коли низкою країнин прокотилася хвиля масових антиурядових протестів. Журналісти, науковці та населення сподівались на звільнення він тиску з боку своїх урядів, цензури та втручань. "Ці очікування були швидко розбиті; ці суспільства або повернулися до старого статус-кво, або зіткнулися навіть із жорсткішими умовами, ніж раніше", - пише оглядач. Він зазначив, що влада окремих арабських країн використовує різні методи для досягнення своїх цілей: блокування доступу до інтернету, арешти журналістів, тиск на рекламодавців. Він зазначає, що існує лише "декілька оазисів", де тиск на свободу слова не такий великий, називаючи, зокрема, Катар, Туніс, Кувейт та Ліван.

У своєму матеріалі Хашоггі закликав до створення сучасної платформи для інформування громадян арабських країн про події. "Завдяки створенню незалежного міжнародного форуму, ізольованого від впливу національних урядів, що поширюють ненависть через пропаганду, звичайні люди в арабському світі зможуть розв'язувати структурні проблеми, з якими стикаються їхні суспільства", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи, які були потрібні йому для одруження із жінкою, що проживає в Туреччині. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли про підозри Анкари, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили, та навіть посилалися на відповідні аудіозаписи, що це доводять.

Турецька влада заявила, що достеменно знає про долю журналіста, однак попросила дочекатися офіційних результатів розслідування місцевих правоохоронців. В Ер-Ріяді всі звинувачення у бік влади країни відкидають.