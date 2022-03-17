 Кремль відкинув вимоги суду ООН припинити війну в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2022

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Новини

Кремль відкинув вимоги суду ООН припинити війну в Україні

Росія 22-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями четверга, 17 березня.

Наслідки ударів артилерії РФ у Харкові, 16 березня 2022 року

Наслідки ударів артилерії РФ у Харкові, 16 березня 2022 року

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку за попередні дні - від 24 лютого до 16 березня.

DW стежить за подіями четверга, 17 березня (час київський).

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Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не можуть взяти до уваги вимогу Міжнародного суду ООН до РФ припинити війну в Україні. "У Міжнародного суду є таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може", - зазначив Пєсков. 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі наказав Росії припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, а також зобов'язав припинити будь-яку підтримку самопроголошених "Донецької та Луганської народної республік" на Донбасі.

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Громадянин США загинув внаслідок обстрілу окупантами центру Чернігова в четвер, повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на пресслужбу поліції. "Сьогодні окупанти в черговий раз здійснили атаку з важкої артилерії на беззбройних мирних жителів міста. Є загиблі і поранені. Серед загиблих - громадянин США", - йдеться в повідомленні. Напередодні, 16 березня, російські окупанти вбили 53 людей в Чернігові.

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Українці та іноземці починаючи з 24 лютого перерахували 12 мільярдів гривень в еквіваленті на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України. З цієї суми в іноземній валюті з-за кордону було перераховано 3,6 мільярда гривень в еквіваленті, повідомляється на сайті НБУ. На сьогодні залишок коштів на спецрахунку становить 86 мільйонів гривень, адже НБУ перевів на потреби Нацгвардії 950 мільйонів гривень, до Нацполіції - 1,65 мільярда гривень, на потреби міністерства оборони - 8,4 мільярда гривень, на потреби Держприкордонслужби - 980,2 мільйона гривень.

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Протягом останньої доби кількість біженців, які залишили територію України через розпочату Росією війну, зросла на понад 100 тисяч осіб. Про це у четвер повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Загалом станом на 17 березня територію України, за даними ООН, покинули майже 3,17 мільйона українців, переважна більшість яких - жінки, діти й люди літнього віку. З них понад 187 тисяч біженців станом на четвер зареєстровано у Німеччині. Найбільша кількість біженців з України перетнула кордон з Польщею - понад 1,9 мільйона осіб.

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